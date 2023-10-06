民衆悼范士丹 讚她控槍戰鬥士

范士丹葬禮現場懸掛她的大幅遺照。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 市府5日舉行已故聯邦參議員、前市長范士丹葬禮。對這位舊金山第一任女市長和工作了三十年的女參議員，舊金山許多民眾都分別表達了自己的懷念。

華協中心前任行政總監方小龍表達了自己的哀悼。他講述自己剛來舊金山時的故事。當時范士丹的上任市長馬士孔尼被刺殺，華埠 的國際酒店華裔 住民被驅趕出家，一切都看上去那麽糟糕。但是范士丹接任市長後，格外在意華埠與華裔人民的權益，是最先幫助他們改善住房問題的市長。

「她為女性做了很多，我很感激她的貢獻。」居民亞伯拉姆森（Rosalie Abramson）説，「她當年在市長被刺殺之後接任市長，非常勇敢。我從她上任的第一天起關注著她的事業。我對她非常敬仰，為她的政治理想感到驕傲。」

范士丹葬禮現場懸掛她的大幅遺照。（記者楊逸辰／攝影）

「她很真誠，樂於助人。她也是一名鬥士。」民眾馬丁尼斯（Jim Martinez）表示，「她為控制槍枝作了很多努力，她就是一位這樣的鬥士，盡她所能地做事。」

范士丹生前一直主張制定法律來減少槍枝暴力。她在1994年提出並通過了具有里程碑意義的聯邦攻擊性武器禁令，並自2004年禁令到期以後一直主張延長或恢復該禁令，直到她的去世。

柬埔寨裔女生Hannah Chea表示：「當她去世的時候，推特上很多拿她開玩笑的人，他們說，范士丹和已故大法官金斯伯格一樣，都應該早一點退休。對此我感到非常傷感。但不管他們怎麽説，我們必須對她表達尊敬。」

范士丹在去世的當天（9月29日）上午還在工作，她完成了人生中最後一次投票，隨後晚上在華盛頓家中去世。