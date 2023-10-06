范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

追悼會期間，藍天使在市政廳上空向范士丹致敬。（SF Chronicle）

已故聯邦參議員 范士丹 (Dianne Feinstein)追思會，5日在舊金山 市政廳正門舉行，數百名國家和地方官員以及多國政要出席悼念。 原計畫開放市政中心廣場供民眾告別致敬，但因考慮到眾多聯邦政要的安保因素而取消。

下午1時30分左右，數百名政要在烈日下聚集在市政廳前。 舊金山市長布里德 (London Breed) 致開幕詞並主持追思會。 儀式過程中，美國海軍艦隊藍天使盤旋飛翔於市政府上空，向范士丹致敬。

追悼會期間，藍天使在市政廳上空向范士丹致敬。(記者李怡／攝影)

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、聯邦眾議院名譽議長裴洛西(Nancy Pelosi)、參議院民主黨領袖舒默（Charles E. Schumer）、范士丹的孫女艾琳馬麗安（Eileen Marian）分別在追悼會上致 悼辭，緬懷美國英雄范士丹。

追悼會首先播放了拜登總統的錄音演講。他稱讚范士丹「堅強、有準備、嚴謹、富有同情心」。 拜登說：「她傑出的職業生涯中取得了眾多成就，對於推動禁止攻擊性武器、保護公民自由、加強國家安全、保護環境等方面充滿了熱情，並做出了不可磨滅的貢獻。她也指引了一代又一代的女性和男性領導力，為國家為世界創造一個更廣闊和有希望的未來。願上帝保佑這位偉大的美國英雄。」

賀錦麗表示：「范士丹是一股力量，是加州 的偶像、美國愛國者、參議院的巨人和親愛的朋友。」

美國副總統賀錦麗在舊金山市政廳舉行的范士丹追悼會上致悼詞。（SF Chronicle）

舒默回憶范士丹一生的貢獻，稱讚她「堅強、鎮定、務實、認真、正直」。「她在推動禁止攻擊性武器、保護環境和促進婦女權利的立法時，始終堅持她正義的主張不偏離。」

布里德表示：「全加州、全美國乃至全世界都知道范士丹的名字，但是對於舊金山人來說，她是市長范士丹。在舊金山面臨疫情考驗的的時候，她鼓勵我說，做正確的決定，做市民需要的事情。她總是這樣，想民眾之所想，集中精力服務民眾之所需。她向我們展示了力量和優雅，勇氣與協作，正如那句老話所說，人的生命只有一次。如果你做的對，一次就足夠了。范士丹做到了。」

裴洛西致詞時，稱「范士丹是舊金山永遠的市長，她是舊金山公共服務的支柱。從市政廳到國會山莊，她為加州和全國民眾的權益不懈奮鬥。」

追思會以范士丹孫女艾琳馬麗安的致詞結束：「祖母從小不吝給我鼓勵和誇獎，也激勵我要努力，永不放棄。她是我永遠的太陽。 」

范士丹孫女艾琳馬麗安發表講話(由左至右)，舊金山市長布里德、美國副總統賀錦麗、參議員舒默、眾議員裴洛西在追悼會上。（SF Chronicle）

出席追思會的其政要包括多位國會參議員和眾議員、州長紐森、加州參議員威善高、加州眾議員丁右立、市律師邱信福、舊金山地檢長謝安宜、舊金山前市長勃朗，以及舊金山警局、消防局、衛生局各部門官員代表。中國駐舊金山總領事張建敏、華僑代表方李邦琴、多國使節代表以及社區領袖代表等共同出席。