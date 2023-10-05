安世輝倡增加警員步行騎行巡邏 震懾犯罪聯結社區

安世輝呼籲，增加警員步行和騎行的巡邏頻率，可以加強與社區的聯結。（本報檔案照）

已宣布參選舊金山 市長的現任市議員安世輝（Ahsha Safaí）日前在市議會中提出一項立法議案，要求警局採取更多徒步或騎行的街道巡邏，加強與社區的聯繫，解決公共安全問題。類似的提案曾在2020年提出但被否決。

安世輝5月宣布參加2024年選舉，挑戰市長布里德（London Breed）。安世輝在這項法案中要求，警局在全市各區域內要增加徒步和自行車巡邏的頻率。「讓警員走街串巷，與市民溝通，是建立信任、震懾犯罪的重要方式。」安世輝說。

根據議案，警局被要求制定「社區警務計畫」，規劃巡邏路線，以確定哪片區域最需要警員的存在。警局局長也需制定計畫，在每年的議會聽證會中進行匯報調整。

該法案與2020年由市議員華頌善（Shamann Walton）與前市議員楊馳馬（Matt Haney）提出的法案類似，但該法案最終遭到否決，該法案的重點是要求在全市犯罪率最高的十個區域加強徒步巡邏。

雖然全市一些區域目前已經部署步行巡邏警員，但安世輝表示，一些區域的警員在出警時基本都呆在車里，妨礙了警察與公眾之間建立直接的信任。