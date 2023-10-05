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聯邦警報系統測試 竟讓市民驚慌失措

記者李怡／舊金山報導
聯邦警報系統測試讓部分市民驚慌失措。（Getty Images）
聯邦警報系統測試讓部分市民驚慌失措。（Getty Images）

舊金山市民招正霞4日向本報表示，被當天上午11時20分左右手機發出的警報聲嚇的驚慌失措。

經了解，本次的警報聲是聯邦緊急事務管理局和聯邦通訊委員會，在全國範圍內進行的一次對國家緊急警報系統的測試。 本次警報測試在電視、網路、廣播，以及手機端同時進行。

聯邦緊急事務管理局和聯邦通訊委員會發文表示， 4日測試的目的是，確保該警報系統是向公眾發出緊急情況警告的有效方式，特別是全國範圍的緊急情況。

此次測試是針對所有消費性通訊系統的第二次測試。第一次測試是在2021年。而2018年的初步測試，未涵蓋所有手機。 本次是第七次對廣播和電視進行此類緊急警報測試。

根據法律規定，聯邦官員必須至少每三年一次對全國範圍內的公共警報和預警系統進行測試。

當天上午11時20分左右，警報向所有處於開機狀態且未處於飛行模式、位於手機信號塔範圍內，以及支持國家警報系統的無線手機發送了警報。

招正霞說：「早上手機突然發出警報，之後開始震動，並收到一條訊息稱：『這是對全國無線緊急警報系統的測試。不需要採取任何行動。』因沒有提前收到預警訊息 ，我不知道今天會有測試，警報響起時，我以為是戰爭爆發了，非常的驚慌失措。希望之後再測試的時候，聯邦可以提前預告，對於我們上年紀的人突然的警報，心臟承受不了。 」

舊金山

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