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列治文區獲撥120萬 改進自行車道 州議員丁右立爭取的

記者李怡／舊金山報導
丁右立為列治文區申請120萬元州政府資金，用於自行車道的安全改進。（美聯社）
丁右立為列治文區申請120萬元州政府資金，用於自行車道的安全改進。（美聯社）

加州州議會預算委員會主席丁右立（Phil Ting）與舊金山第一區市議員陳詩敏（Connie Chan） 4日聯合宣布，舊金山獲得120萬元的州政府資金支持，以用於推進列治文區自行車道安全改進措施。

推動自行車道安全改進措施的原因是，早在今年 4月4日，自行車世界冠軍博伊斯 (Ethan Boyes) ，在舊金山Arguello Boulevard被一輛汽車撞死。這起事故促使自行車界對路段的安全改進提出了更高要求。

丁右立表示：「博伊斯的去世是一個巨大的損失。我們正在響應社區的呼籲，改善列治文區自行車道的安全性，讓悲劇不再發生。」丁右立申請獲得的這筆資金，將用在Arguello Boulevard自行車道和十字路口建造保護帶，以確保騎乘者的安全。

陳詩敏表示：「自2021年以來，我的辦公室就將列治文區的交通安全改善作為首要任務，包括富頓街的安全改善、修復地區道路的坑洞鋪設道路等工程。目前安札街(Anza Street) 自行車道已完工。感謝州議會預算委員會主席丁右立議員為我們社區爭取資金，以便我們共同為行人、騎行者和公共交通乘客們創建一個更安全的出行環境。」

目前Arguello Boulevard自行車道沒有防護，只有油漆指引。多年來，騎士反復發出這條道路不安全的警報。在Boyes悲劇的推動下，舊金山市交通局(SFMTA) 目前正在落實自行車道保護帶的設計方案，其中可能包括建立安全柱或其他障礙物，以將騎車者與機動車道分開，預計今年底 開始動工。

陳詩敏稱，自2021 年以來，辦公室就將列治文區的交通安全改善，作為首要任務。（...
陳詩敏稱，自2021 年以來，辦公室就將列治文區的交通安全改善，作為首要任務。（本報資料圖片）

舊金山 Boulevard 預算

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