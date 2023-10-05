列治文區獲撥120萬 改進自行車道 州議員丁右立爭取的

丁右立為列治文區申請120萬元州政府資金，用於自行車道的安全改進。（美聯社）

加州州議會預算 委員會主席丁右立（Phil Ting）與舊金山 第一區市議員陳詩敏（Connie Chan） 4日聯合宣布，舊金山獲得120萬元的州政府資金支持，以用於推進列治文區自行車道安全改進措施。

推動自行車道安全改進措施的原因是，早在今年 4月4日，自行車世界冠軍博伊斯 (Ethan Boyes) ，在舊金山Arguello Boulevard 被一輛汽車撞死。這起事故促使自行車界對路段的安全改進提出了更高要求。

丁右立表示：「博伊斯的去世是一個巨大的損失。我們正在響應社區的呼籲，改善列治文區自行車道的安全性，讓悲劇不再發生。」丁右立申請獲得的這筆資金，將用在Arguello Boulevard自行車道和十字路口建造保護帶，以確保騎乘者的安全。

陳詩敏表示：「自2021年以來，我的辦公室就將列治文區的交通安全改善作為首要任務，包括富頓街的安全改善、修復地區道路的坑洞鋪設道路等工程。目前安札街(Anza Street) 自行車道已完工。感謝州議會預算委員會主席丁右立議員為我們社區爭取資金，以便我們共同為行人、騎行者和公共交通乘客們創建一個更安全的出行環境。」