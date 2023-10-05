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演「喬布斯」奪葛萊美 吳蔚：音樂有助消解族裔隔閡

記者王子涵／舊金山報導
吳蔚生動幽默的表演引得現場觀眾多次發笑，讓日本僧人這個角色成為該劇的最大的亮點之一。（舊金山歌劇院提供）
吳蔚生動幽默的表演引得現場觀眾多次發笑，讓日本僧人這個角色成為該劇的最大的亮點之一。（舊金山歌劇院提供）

舊金山歌劇院（San Francisco Opera）第101屆演出季，在9月22日上演了以「蘋果之父」喬布斯為主角的原創歌劇「史蒂夫‧喬布斯的進化革命」（The (R)evolution of Steve Jobs，以下簡稱喬布斯）。該劇不僅摘得第61屆葛萊美年度最佳歌劇唱片獎，在演出陣容中更是出現了一張華裔面孔。本報4日特別採訪到飾演喬布斯精神導師的中國男低音歌唱家吳蔚。

吳蔚出生於北京，畢業於中國人民大學藝術學院音樂系，在歌劇的舞台上已經奮鬥了十幾年。出演歌劇喬布斯，成為吳蔚職業生涯的轉折點，他成為屈指可數的幾位問鼎葛萊美獎的中國藝術家。「作為一名歌劇表演者，而且作為一個中國人獲得這份殊榮，我覺得只有感恩，我很幸運。」吳蔚說。

相比西方傳統歌劇，歌劇喬布斯更接近於音樂劇的形式，包含了現代電子音樂等元素，以表現科技變革的力量。故事採用非線性敘述，描繪了喬布斯在創業初期和生命晚期的幾個重要人生時刻，展現出這位科技巨人在締造科技神話的過程中，個人生活、情感的矛盾和坎坷，讓觀眾看到更接近真實的喬布斯。

吳蔚所飾演的日本僧人乙川弘文，是對喬布斯的精神生活影響重大的人物。吳蔚生動幽默的表演，引得現場觀眾多次發笑，讓日本僧人這個角色成為該劇的最大的亮點之一。乙川弘文的大女儿曾在看到吳蔚的表演後，將父親的紀念冊贈予給吳蔚，並表示：「感謝你塑造我父親的形象，讓我能再次感受到他。」

該劇的劇作家坎貝爾（Mark Campbell）在設計角色時，發現吳蔚愛講冷笑話的性格、對於黑色幽默的理解與乙川弘文十分契合，所以在創作時頗有些為他「量身定做」的意味。「乙川弘文所留下的歷史資料並不多，所以在準備的過程中，給予我很多創作的空間。」吳蔚說，「在乙川弘文講出那些玩笑話時，我感覺像自己會說出的話一樣，很能夠共情。」

吳蔚認為，成功是靠10%的天賦、10%的運氣，80%的刻苦努力。「歌劇作為西方誕生的藝術，首先作為一個亞洲面孔，站在那裡就顯得格格不入，觀眾很難被帶入劇情。如果白人歌手需要100%的努力，我就需要200%。只有在演唱上徹底征服別人，才能在機會到來時，把握住它。」吳蔚時刻告訴自己，不要拘泥於只飾演亞洲角色，優秀的演員要嘗試去駕馭不同的角色。

吳蔚談到，音樂藝術是世界共通的語言，能夠消解族裔間的隔閡。在談到疫情期間發生的仇恨亞裔事件，他形容是「天災人禍」。「我們的生命中稀里糊塗得被抹去三年，所以會有很多消極沮喪的情緒。」吳蔚說，「就像歌劇中喬布斯最後的期許一樣，他發明iPhone並不希望看到人們沉迷在手機中。當有時間不要作低頭族，看看天，看看身邊你愛的人。」

吳蔚談到，音樂藝術是世界共同的語言，消解族裔間的隔閡。（舊金山歌劇院提供）
吳蔚談到，音樂藝術是世界共同的語言，消解族裔間的隔閡。（舊金山歌劇院提供）

歌劇 葛萊美 日本

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