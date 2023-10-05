3亞裔加入阿縣受害者倡導部門 會說國語、粵語和苗語

區梓欣(左)為阿縣地檢長官善貞做翻譯。（記者楊逸辰／攝影）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）在3日晚間在屋崙 美食坊（Fushion Delight）與華裔社區成員一同舉辦晚宴，介紹阿縣地檢長辦公室受害者倡導部門（Victim Advocate）新雇用的三位亞裔 倡議員，分別是區梓欣、Brittany Tran以及Meuy Saechao。其中區梓欣是阿縣地檢處八十年來第一個會講國語的倡議者。

阿縣地檢處三位新任亞裔倡導員。從左到右：Brittany Tran、區梓欣、Meuy Saechao。（記者楊逸辰／攝影）

受害者倡議部門是地檢長辦公室爲犯罪受害者提供法律諮詢和資訊服務的部門，服務對象主要是還未掌握英語，與未充分認識到自己司法權利的犯罪受害者，他們通常是少數族裔。

官善貞表示，受害者倡導部門已存在多年，但員工人數不足，且缺少能代表少數族群的成員。所以她上任後決定使其更加多元化，讓懂得多元文化和語言的人參與其中，服務更多的社區。「我們不能只服務某些社區，而必須為全部社區提供服務。」

新入職的區梓欣是三位新成員中唯一會講國語的人，她之前在舊金山州立大學讀犯罪心理學。屋崙華埠 促進會主席莊錦鎮介紹她到地檢長辦公室應聘，而官善貞正好需要一位懂國語的司法服務人員加入受害者倡導部門。

區梓欣表示，「許多亞裔受害者不清楚他們的權利。我們會告知那些受害者法庭的流程、是否一定要出庭，並且將受害者的需求轉達給律師。」

會講苗語的Meuy Saechao的祖父當年為逃避戰亂，從中國移民來美。Meuy剛開始為地檢長辦公室工作。當她聽說受害者倡導部門職位空缺時，便立刻申請加入。 她表示，亞裔社區成員在司法方面並沒有多少人去代表他們，所以她想要站出來服務自己從屬的社區。她記得當疫情發生的時候，有很多人責怪亞裔，她自己也有亞裔朋友因此遭受犯罪傷害，這令她更想要為自己的社區發聲。

懂得粵語的Brittany Tran原來也是地檢長辦公室的員工。她所讀的專業是刑事司法學，但她尤其想要幫助犯罪的受害者們從傷害中恢復過來。從新聞和社群媒體閱讀到關於亞裔仇恨的事件，令她很心碎。她甚至擔心自己的家人，因為他們正如自己的服務對象一樣，並不會說英語，「我的奶奶喜歡出去購物和遛狗，我希望她在一個更加安全的社區中生活。」

當下的受害者倡導部門會說國語、粵語和苗語的員工只有這三位新成員。對此官善貞表示，現在的員工仍然太少。她希望將來會多元語言的員工會更多，希望不只是亞裔，還有原住民、印度、非裔、拉丁裔等少數族裔的成員加入他們的部門，以此來擴展這項服務。