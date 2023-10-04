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送別范士丹 金山市政廳5日開放民眾弔唁

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長辦公室門前，范士丹塑像被鮮花圍繞。（記者李怡／攝影）
舊金山市長辦公室門前，范士丹塑像被鮮花圍繞。（記者李怡／攝影）

上周去世享年90歲的聯邦參議員范士丹 (Dianne Feinstein)葬禮，定於5日（周四）下午1時在舊金山市政廳舉行。市政中心廣場將開放供民眾瞻仰，向她告別致敬。

范士丹辦公室發文表示，在葬禮前，范士丹的靈柩將於4日（周三）上午9時至晚上7時在舊金山市政廳安放，供公眾表達哀悼，並在弔唁簿上簽名。星期四葬禮結束後，范士丹的遺體將在僅限家庭成員參加的私人儀式後下葬。

葬禮將在范士丹生前的推特和臉書社交媒體主頁上進行遠程現場直播，供無法親臨現場的民眾瞻仰。

民主黨人范士丹於1978年至1988年擔任舊金山市長。1970至1978任舊金山市議員期間擔任三屆市議會主席。她於1992年至2023年間擔任代表加州的聯邦參議員。她和同年當選的鮑克塞 (Barbara Boxer) 是加州第一批女性聯邦參議員。

舊金山市長布里德(London Breed) 在聲明中表示：「作為第一位擔任市長的女性，她向包括我在內的在舊金山長大的每個人，展示了一個領導者可以實現的成就。她不僅打破了女性從政的玻璃天花板，還開闢了新的視野。」

布里德表示，范士丹作為舊金山真正的領導人之一，她留下的政治政策遺產，將受到子孫後代的欽佩。

范士丹也推動美國和中國之間建立第一個友好城市關係，即舊金山和上海姐妹市。布里德表示，她是美中關係的拓荒者。

舊金山 參議員 加州

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