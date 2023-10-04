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聖荷西日托中心傳意外 2幼童泳池溺亡

記者徐蓓蓓／聖荷西報導

聖荷西Almaden社區傳出噩耗。一處民房日托中心內有兩名孩童落入游泳池後身亡，另有一名孩童受傷。

警方證實，周一(2日)早上9時05分，聖荷西消防隊救援人員抵達位於Fleetwood Drive 10000號路段的一處民宅，因有未成年人落入游泳池，醫護人員之後將三名生命垂危的孩童送往醫院。

警方稱，其中兩名孩童在醫院被宣告死亡。第三名孩童有望倖存。目前已知死亡的是兩名一歲的小女孩—來自賀萊斯特（Hollister）的Payton Cobb和來自聖荷西的Lillian Hanan。

警方表示，警官在現場停留相當長的一段時間來調查這起事件。根據聖他克拉拉縣對兒童死亡的規定，警局謀殺調查組將和縣地檢長辦公室共同調查此案。

在線紀錄顯示，Happy Happy Home日托中心位於Fleetwood Drive這一地址，由加州社會服務部頒發牌照許可，作為小型家庭兒童托管中心經營。牌照允許這家日托最多同時照顧八個孩子。

在上月的一次抽檢中，州牌照專家警示了這家日托的兩位持照人，西納斯（Shahin Shenas）和法蒂札德（Nina Fathizadeh），因為她們沒有按規定記錄自己每15分鐘一次對熟睡孩童的檢查。警示要求兩人今後必須遵守規定。

在今年一月的抽檢中，州官員提到這處民宅的游泳池符合此類設施的所有規定。游泳池被可以看穿的5呎高的籬笆環繞。檢查報告顯示，籬笆由硬質網格製成，有自動關閉和上鎖的門。

不過就在這次抽檢中，州官員就其他違規警示了這個日托。其中包括在只允許照料四名嬰兒的情況下接收了五名嬰兒。州紀錄顯示日托中心經營者在之後幾周內改正了這一做法。

紀錄還顯示，在州官員2020年底最終發放牌照給這家日托中心之前，游泳池是一個反覆出現的議題。州官員要求日托經營者整修圍繞泳池的籬笆，修補籬笆上的兩個缺口。日托中心業主完成了這些要求，最後在2021年初獲得了牌照。

據悉，有很多年輕的家庭生活在這一地區。一位不願透露姓名的鄰居稱，經營日托中心的這一家在照料接收的孩童方面一直非常注意安全。

聖荷西 加州

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