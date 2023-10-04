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腳踢、拖撞牆…對女友施酷刑 家暴男恐終身監禁

記者王子涵／舊金山報導
謝安宜希望判決結果能夠幫助受害者痊癒。（記者王子涵／攝影）
謝安宜希望判決結果能夠幫助受害者痊癒。（記者王子涵／攝影）

舊金山地檢處3日表示，一名36歲男子因在舊金山公寓內對其女友實施酷刑（Torture）而被起訴並成功定罪，等待該男子的可能是終身監禁。

地檢處表示，被告男子卡美洛（Roberto Gamero）犯有酷刑、家庭暴力、攻擊和毆打四項罪名。「罪名是根據六起獨立事件提起，時間跨度長達一年半。」卡美洛在今年4月因違反刑事保護令而遭到拘捕。

地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，卡美洛的行為是駭人的。

調查人員發現，卡美洛和受害人於2020年開始交往，但兩人關係隨後發展成「暴力的」。調查人員表示，在其中一次施暴中，卡美洛因多次擊打受害人面部，導致其血肉模糊。受害人被要求不能離開其公寓。

發生在2022年2月5日的施暴導致卡美洛被捕。檢察官表示，當晚卡美洛在公寓中曾先後擊打、腳踢並拖拽他的女友，並抓住其頭部撞牆。

當女友打開窗戶企圖跳下三層公寓逃脫時，卡美洛在背後勒住了她。檢察官指出，卡美洛的行為導致女友額頭出現一處割裂傷、眼窩骨折、鼻梁斷裂。當警員到達現場時，受害人卻拒絕向警員報案。

但在隨後，卡美洛被捕後的首次開廳時，受害人同意出席作證。她形容，在二人一年半的交往中有數次類似的事件發生。

助理地檢長瓊斯（Sheila Johnson）說：「受害人在法庭中直面施暴者，體現出極強的韌性和勇氣。」「為了追究被告的責任，受害者忍受了數小時(辯護律師)咄咄逼人的盤問和對家暴真實性的攻擊，以防止他今後在對其他女性造成傷害。」

陪審團最終做出了有罪判決。瓊斯說。「我對陪審團所做的艱苦工作表示敬意。」

地檢長謝安宜說：「我只希望判決結果能夠幫助受害者痊癒，地檢處將繼續追究所有家庭施暴者的責任，以確保他們承擔犯罪的後果。」

舊金山 家暴

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