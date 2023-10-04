柯文哲：台灣要學矽谷 但不能模仿

柯文哲接受媒體採訪。（本報記者／攝影）

正在美國訪問的台灣民眾黨主席柯文哲 ，3日與佛利蒙市長高敘加共進午餐，並於餐廳外進行媒體聯訪。柯文哲說，「從2014年就一直在關心矽谷 。過去30年人類大概一半的創新都來自矽谷。從Google、Apple、Facebook、Youtube、 Tesla、 到Cisco，我們講的這些名字都來自矽谷。矽谷有它很特殊的地方才可以在全世界變成一個創新集中的地方。我也不認為台灣可以百分之百模仿，但是總是有一些我們可以學習的地方。」

佛利蒙市長高敘加接受採訪。（本報記者／攝影）

「你看史丹福大學，我昨天才有去過。它的大學部大概有3、4%是國際學生（註：實際上史丹福2022年國際學生比率為14%），研究所的話大概40%。它都相當國際化，意思說把全世界最優秀人才吸引到這裡。所以矽谷每次在發展一個新技術到一個程度的時候，它馬上可以找到人來把這個觀念實現。在矽谷貯存了很多人才。我想這是我們台灣要去想的。台灣連僑生都加進去，國際生不到5%。表示說台灣離國際化還有很長的距離。甚至開國際課程都很困難。叫我們的老師要用英文上課，我覺得還是有一些困難的。所以台灣的國際化要做的更好，很多東西還是要更新學習。」

談到AI（人工智慧）怎樣改變台灣的教育，柯文哲表示：「AI的出現已經革命性地改變整個社會，教育只是其中一部分。剛剛我們看到的Coursera，（已經）進入個人化的學習了。人工智慧是一種互動式地上課，所以老師在整個教育體系做的事情也在改變。以前那種大堂課，老師一個人在上課，那個大概已經被淘汰了。應該這樣講啦，我們準備要應對一個天翻地覆的時代來臨。我們今天看到的是一個教育現場，我相信在其他領域也是一樣。」

有記者問，台灣的產業轉型和在經濟上擺脫對中國依賴的方案，與民進黨和國民黨 候選人有什麼不同？柯文哲回答說：「台灣出口40%到中國，進口20%。所以從貿易量輸出輸入算起來大概30%。台灣對外貿易最重要就是中國。這有很多因素，包括地理環境的接近，還有中國是現在世界第二大經濟體。我們還是要尊重市場的規則，做一些風險的管理。包括現在美國和中國也是一樣。一開始美國想脫鉤，但是沒有辦法完全脫鉤啊，所有現在還是在去風險。」

藍白合沒有具體方案

談到與侯友宜會談計畫，柯文哲說，「過去半年國民黨一直在講藍白會合，可是我從來沒有聽過一個具體的方案。後來我覺得既然國民黨也提不出一個明確的方法，就按照我的意見提出公開公平的方法，怎麼讓在野組成一個最有勝選的組合，對不對？他說比民調，輸的一方就退選。副總統他們可以自己選，但是讓民調最強的人當正的，來解決這個問題。我們已經提出來了。這幾天國民黨顯然不敢接招。」

問到有沒有計畫與侯友宜見面，柯文哲說，「大家見面都可以啊。但是重點不是見面，重點是見面要談什麼。」

要有足夠自我防衛能力

談到兩岸政策，柯文哲表示：「台灣還是要有足夠的自我防衛能力，（不然）根本沒有機會上牌桌了。有足夠自我防衛能力之下，我們願意跟中國溝通，減少台海戰爭的風險。民進黨是和中國關係太惡劣了，完全不來往，這是不對的。國民黨跟大陸的交往，失去台灣民眾的信任。我們就是在完全不交往和太順從中間，找一個平衡。」

柯文哲與高敘加第二次見面。（本報記者／攝影）

佛利蒙市長高敘加表示：「這是我第二次和柯市長見面。前幾年他來參觀時，我是副市長。佛利蒙市擁有全美第六大亞裔社區，我們對自己的中華和台灣文化遺產非常自豪。今天是很好的機會，讓我們保持這個聯絡。尤其是現在世界政治形勢對於（國際）貿易很有挑戰。這星期是佛利蒙的『製造業周』。佛利蒙市有著全加州最多的製造業工作，和不同的國家在貿易方面的合作對我們非常重要。」

高敘加說，自己的父母都來自台灣，自己的兩個孩子也都上中文學校。「在佛利蒙，我們的社區有很深的中華文化傳統。我很榮幸今天能和柯市長繼續對話，」她說，「柯市長今天訪問了Tesla工廠。我很自豪在我任內，Tesla員工從6000人增加到超過3萬2000人。我知道他今年還造訪了Delta Electronics。我們很自豪佛利蒙是美國排名前四的綠色城市，也是全美擁有最多清潔科技中心製造業的城市。」