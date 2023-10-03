亞博館華美銀行藝術露台完工
舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）2日舉辦慶祝華美銀行藝術露台（East West Bank Art Terrace）完工，並向大眾開放剪綵儀式。多位民選官員、博物館領袖及著名藝術家出席並致辭祝賀。
該藝術露台是華美銀行在成立50周年之際捐贈500萬元建成。占地7500平方呎，是舊金山最新、最寬闊的戶外平台。訪客可在此領略美國國內與全球各地亞裔藝術家創作的優秀當代藝術作品。
亞洲藝術博物館館長許傑（Jay Xu）表示：「華美銀行藝術露台，是博物館五年來擴建項目工程中的最後一個篇章。這裡將來不只是藝術作品的展覽，也為民眾提供很多活動的場所，這是一個非常好的實體舞台。更有意義的是，從象徵意義上講，博物館本身就是一個舞台。華美銀行藝術露台擴大了博物館作為藝術鏈接平台的性質，希望在這個露台上做出更精美的亞裔藝術。」
華美銀行董事長吳建民（Dominic Ng）表示：「對於華美藝術平台開幕，這一天我期待了很久。華美銀行一直是東西方金融的橋梁，同時我們也是文化的橋梁。華美一直會致力於支持藝術、博物館、電影。希望基於這次的捐贈，可以支持到更多的全球亞裔和亞裔美國人藝術家。同時這裡也將西方的藝術展示給亞裔。我想這與亞洲藝術博物館『鏈接』的理念相融合。更期待11月在舊金山舉辦的APEC會議，將是東西方經濟文化交流與碰撞的盛會，屆時這一藝術露台也會成為會議的一部分。」
舊金山市長布里德（London Breed）向吳建民頒發榮譽證書，並讚揚華美銀行對博物館的支持，以及吳建民的高瞻遠矚決定，使得這一具有歷史承載意義的藝術露台落成。
加州眾議員丁右立（Phil Ting）分別向華美銀行董事長吳建民、亞洲藝術博物館館長許傑頒發榮譽證書。市議長佩斯金辦公室向華美頒發賀狀。
出席本次開幕儀式的代表還有亞太裔傳統基金會會長鄭可欣（Claudine Cheng）、市議員孟達文、亞洲藝術博物館高層及多位董事會成員，以及與博物館長期合作的藝術家。
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