亞博館華美銀行藝術露台完工

華美銀行藝術露台在舊金山亞洲藝術博物館落成，多位民選官員出席剪綵儀式。（記者李怡／攝影）

舊金山 亞洲藝術博物館 （Asian Art Museum）2日舉辦慶祝華美銀行藝術露台（East West Bank Art Terrace）完工，並向大眾開放剪綵儀式。多位民選官員、博物館領袖及著名藝術家出席並致辭祝賀。

該藝術露台是華美銀行在成立50周年之際捐贈500萬元建成。占地7500平方呎，是舊金山最新、最寬闊的戶外平台。訪客可在此領略美國國內與全球各地亞裔 藝術家創作的優秀當代藝術作品。

多位亞博館董事會成員與民選官員出席開幕式。（記者李怡／攝影）

亞洲藝術博物館館長許傑（Jay Xu）表示：「華美銀行藝術露台，是博物館五年來擴建項目工程中的最後一個篇章。這裡將來不只是藝術作品的展覽，也為民眾提供很多活動的場所，這是一個非常好的實體舞台。更有意義的是，從象徵意義上講，博物館本身就是一個舞台。華美銀行藝術露台擴大了博物館作為藝術鏈接平台的性質，希望在這個露台上做出更精美的亞裔藝術。」

華美銀行董事長吳建民（Dominic Ng）表示：「對於華美藝術平台開幕，這一天我期待了很久。華美銀行一直是東西方金融的橋梁，同時我們也是文化的橋梁。華美一直會致力於支持藝術、博物館、電影。希望基於這次的捐贈，可以支持到更多的全球亞裔和亞裔美國人藝術家。同時這裡也將西方的藝術展示給亞裔。我想這與亞洲藝術博物館『鏈接』的理念相融合。更期待11月在舊金山舉辦的APEC會議，將是東西方經濟文化交流與碰撞的盛會，屆時這一藝術露台也會成為會議的一部分。」

舊金山市長布里德（左）向華美銀行董事長吳建民（右）頒發榮譽賀狀。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）向吳建民頒發榮譽證書，並讚揚華美銀行對博物館的支持，以及吳建民的高瞻遠矚決定，使得這一具有歷史承載意義的藝術露台落成。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）分別向華美銀行董事長吳建民、亞洲藝術博物館館長許傑頒發榮譽證書。市議長佩斯金辦公室向華美頒發賀狀。