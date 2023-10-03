我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

亞博館華美銀行藝術露台完工

記者李怡／舊金山報導
華美銀行藝術露台在舊金山亞洲藝術博物館落成，多位民選官員出席剪綵儀式。（記者李怡／攝影）
華美銀行藝術露台在舊金山亞洲藝術博物館落成，多位民選官員出席剪綵儀式。（記者李怡／攝影）

舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）2日舉辦慶祝華美銀行藝術露台（East West Bank Art Terrace）完工，並向大眾開放剪綵儀式。多位民選官員、博物館領袖及著名藝術家出席並致辭祝賀。

該藝術露台是華美銀行在成立50周年之際捐贈500萬元建成。占地7500平方呎，是舊金山最新、最寬闊的戶外平台。訪客可在此領略美國國內與全球各地亞裔藝術家創作的優秀當代藝術作品。

多位亞博館董事會成員與民選官員出席開幕式。（記者李怡／攝影）
多位亞博館董事會成員與民選官員出席開幕式。（記者李怡／攝影）

亞洲藝術博物館館長許傑（Jay Xu）表示：「華美銀行藝術露台，是博物館五年來擴建項目工程中的最後一個篇章。這裡將來不只是藝術作品的展覽，也為民眾提供很多活動的場所，這是一個非常好的實體舞台。更有意義的是，從象徵意義上講，博物館本身就是一個舞台。華美銀行藝術露台擴大了博物館作為藝術鏈接平台的性質，希望在這個露台上做出更精美的亞裔藝術。」

華美銀行董事長吳建民（Dominic Ng）表示：「對於華美藝術平台開幕，這一天我期待了很久。華美銀行一直是東西方金融的橋梁，同時我們也是文化的橋梁。華美一直會致力於支持藝術、博物館、電影。希望基於這次的捐贈，可以支持到更多的全球亞裔和亞裔美國人藝術家。同時這裡也將西方的藝術展示給亞裔。我想這與亞洲藝術博物館『鏈接』的理念相融合。更期待11月在舊金山舉辦的APEC會議，將是東西方經濟文化交流與碰撞的盛會，屆時這一藝術露台也會成為會議的一部分。」

舊金山市長布里德（左）向華美銀行董事長吳建民（右）頒發榮譽賀狀。（記者李怡／攝影...
舊金山市長布里德（左）向華美銀行董事長吳建民（右）頒發榮譽賀狀。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）向吳建民頒發榮譽證書，並讚揚華美銀行對博物館的支持，以及吳建民的高瞻遠矚決定，使得這一具有歷史承載意義的藝術露台落成。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）分別向華美銀行董事長吳建民、亞洲藝術博物館館長許傑頒發榮譽證書。市議長佩斯金辦公室向華美頒發賀狀。

出席本次開幕儀式的代表還有亞太裔傳統基金會會長鄭可欣（Claudine Cheng）、市議員孟達文、亞洲藝術博物館高層及多位董事會成員，以及與博物館長期合作的藝術家。

亞洲藝術博物館館長許傑（左）與華美銀行董事長吳建民（右）。（記者李怡／攝影）
亞洲藝術博物館館長許傑（左）與華美銀行董事長吳建民（右）。（記者李怡／攝影）

博物館 亞裔 舊金山

上一則

願景「永恆加州」 山屋市開發20年後仍光禿禿

下一則

巴特勒接范士丹遺缺 打亂明年選戰

延伸閱讀

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮
柯文哲：人類過去30年創新 一半都在舊金山

柯文哲：人類過去30年創新 一半都在舊金山
DZM藝術教育開幕 推廣東方文化培養人才

DZM藝術教育開幕 推廣東方文化培養人才
今年二度來美 柯文哲抵舊金山 將訪問洛杉磯

今年二度來美 柯文哲抵舊金山 將訪問洛杉磯
華美銀行強勁營運表現 再獲評最佳營運銀行

華美銀行強勁營運表現 再獲評最佳營運銀行

熱門新聞

竊賊利用感應器竊取遙控器訊號發動車輛。（取自CBS電視台畫面）

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

2023-09-28 02:14
鑑於盜竊和暴力犯罪問題惡化，百貨連鎖店Target宣布關閉九家分店。（美聯社）

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

2023-09-26 22:30
庫比蒂諾越南餐廳硬性規定收取18%小費引發憤怒。 （電視新聞截圖）

北加庫比蒂諾越南餐廳 強制18%小費惹怨

2023-09-26 14:16
加州州長紐森22日否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）

紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

2023-09-26 02:20
北加州第42屆祭孔大典，俏生表演俏舞献禮。（本報記者／攝影）

北加州祭孔大典 蔡英文題詞「明德止善」

2023-09-25 02:18
何繼彤回憶店面歷史，稱自己退休後最不捨的就是與華埠社區的感情。（記者李怡/攝影）

子女無意接手 百年老店三和面臨轉讓 華埠多家老店有相同境遇

2023-09-30 02:15

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快