世邦魏理仕：金山辦公室空置率33.9%創新高

世邦魏理仕數據顯示，舊金山辦公室空置創新高。(Getty Images)

根據房地產經紀商「世邦魏理仕」(CBRE)初步數據，舊金山 辦公室市場在第三季度達到另一個嚴峻里程碑：辦公室空置率達創紀錄33.9%，近3000萬平方呎辦公空間等待出租或轉租。

「舊金山紀事報」報導，儘管人工智慧 公司辦公室數量需求有所增長，仍有淨190萬平方呎(net 1.9 million square feet)辦公室空置，導致空置率比第二季度上升2.3%。遭逢遠距工作型態的打擊，城市周圍辦公室空置空間可容納約15萬名員工。員工不回流辦公室衍生的效應，包括城市稅收減少、餐廳與零售商店關閉、房屋業主因為法拍或減價銷售，導致辦公大樓流失。

世邦魏理仕指出，疫情期間，美國其他城市或地區空置率尚未出現如此嚴重上升。矽谷空置率略低於19%。然而，世邦魏理仕科技觀察中心執行主任安河內(Colin Yasukochi)表示，復甦可能在望，預期空置將於明年下半年達到頂峰。此一預測與舊金山經濟學家伊根(Ted Egan)一致。

安河內指出，絕對值得樂觀的是已經看到最糟情況。隧道盡頭有光。前面的路可能還很長。他表示，大眾對人工智慧產業充滿希望與樂觀，不僅有利辦公室市場，還可成為舊金山下一個經濟成長周期的催化劑。

潛在租戶正在尋找520萬平方呎空間，這是多年來最高水平，儘管並非所有需求最終都會達成租賃。「紀事報」上月報導指出，人工智慧新創公司「Anthropic」將與Salesforce的Slack部門簽署轉租合約，這筆交易可能須由房東批准。

不過，與第一季度及第二季度相比，第三季度的租賃活動減少。「世邦魏理仕」數據顯示，年租金 要價降至每平方呎71.83元、比上一季度下跌2.4%，也比去年同期減少6.2%。與疫情前售價相較，辦公大樓也以約75%的大幅折扣出售，也讓房東能更彈性降租。這些租金折扣加上數個月的免租金，以及房東贊助辦公室內部整修成本等優惠，應有助於吸引更多租戶。

安河內指出，民眾價值觀與對生活期望，出現重整。工作與家庭之間的關係，發生根本性改變。疫情爆發以來迄今已近四年，舊金山仍處於不穩定狀態，人工智慧產業成長潛力幾乎無法抵銷有大量公司縮小辦公室規模的影響。

安河內認為，即使人工智慧迎來嶄新榮景，「也絕非一夜之間就能成就。」