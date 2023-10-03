灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重

最新民調顯示，灣區八成選民認為三大市中心狀況是嚴重問題；避開舊金山市中心是因為無家可歸者太多、不安全又太髒亂。(Getty Images)

根據灣區 新聞集團(Bay Area News Group)與智庫「矽谷聯合投資」(Joint Venture Silicon Valley)贊助新民調，灣區三大城市中心，即舊金山 、屋崙 和聖荷西，正處在危機中，導因於民眾仍在家工作，店家紛紛關閉，所有看法都指向令人不安的事實。

民調顯示，城市負面問題危及灣區的經濟未來，傷害原本充滿活力、文化與商業聖地的形象，過去長久以來傲視全球。「矽谷聯合投資」執行長漢考克(Russell Hancock)表示，見到這種景況發生在三個重要大城市，讓人心碎，更叫人沮喪的是，問題沒有解決的明確答案。

有83%民調受訪者指出，過去一年很少或從未去過屋崙市中心；分別有79%與70%受訪者表示，過去一年很少或從未去過聖荷西市中心與舊金山市中心。80%受訪者認為，三大市中心狀況是極其(extremely)或非常(very)嚴重問題，長期問題包括犯罪(75%)、交通堵塞(64%)、日益頻繁的野火(63%)。

調查結果是針對阿拉米達縣、康曲柯士達縣、舊金山縣、聖馬刁縣及聖他克拉拉縣的1802名登記選民，進行調查。受訪者也對灣區當地住房成本、無家可歸與生活費用，表達悲觀。民調發現，有71%受訪選民認為，灣區正走向錯誤道路。此一比例高於去年62%、2021年新冠疫情最嚴重時期的52%。

不過，儘管民眾對城市現況悲觀，但表示未來幾年可能搬出灣區人數，已連續第二年小幅減少，自2021年的56%降至今年49%。原因可能與當地大型雇主要求員工返回辦公室有關。

支持灣區發展人士則認為，民眾看法通常較現況嚴厲。他們指出，舊金山暴力犯罪減少、無家可歸與公開吸毒情況主要集中在田德隆區；聖荷西今年舉辦400場文化活動，從爵士音樂節到Google主辦「街區派對」。

然而，柏克萊加大區域規劃榮譽教授查普爾(Karen Chapple)表示，調查結果明確顯現未來挑戰，特別是在屋崙與舊金山。許多受訪者清楚表達避開前往屋崙市中心原因，擔心在光天化日下被槍指著。根據屋崙警方數據，暴力犯罪總體比去年增加21%，其中劫車案件增加22%；與2021年相較，今年入室竊盜案增加近87%。

調查發現，十分之七灣區選民，與舊金山市中心保持距離，其中有57%受訪者表示，避開市中心是因為無家可歸者太多、56%認為不安全、51%認為太髒亂。聖他克拉拉縣受訪者有53%表示，很少到訪聖荷西市中心；疫情爆發後，Google暫緩在聖荷西市中心計畫，也讓許多民眾擔憂。