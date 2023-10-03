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瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

瞻仰范士丹遺容 4日開放市政廳、5日直播葬禮

編譯組／舊金山2日電
舊金山周三將開放市政廳供民眾瞻仰范士丹遺容。（美聯社）
舊金山周三將開放市政廳供民眾瞻仰范士丹遺容。（美聯社）

據「SFGATE」網站報導，已故加州參議員范士丹（Dianne Feinstein）的遺體將於本周三（4日）被安放在舊金山市政廳。公眾可在市政廳吊唁簿上簽名，並在上午9時至下午7時期間，前去悼念這位開拓性的立法者。

范士丹在擔任參議員之前曾任舊金山市長，她的私人葬禮定於周四（5日）舉行。美國有線電視新聞網（CNN）的報導稱，由於場地限製，葬禮將不對公眾開放，但將在網上直播。

據報導，葬禮儀式結束後，范士丹將在僅對其家人開放的儀式裡下葬。范士丹是參議院任職時間最長的女性參議員，她於上周五（9月29日）凌晨2時左右在位於華府的家中去世，享壽90歲。

據「舊金山紀事報」（SF Chronicle）報導，參議員辦公室發言人稱，她死於自然原因。「紀事報」和SFGATE均為Hearst公司所有，但擁有各自獨立的新聞編輯室。

上周六（9月30日）傍晚，參議員的遺體乘坐總統機隊的軍用飛機抵達舊金山，陪同靈柩的還有聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）。

周日（10月1日），加州州長紐森（Gavin Newsom）任命 「艾蜜莉名單」（Emily's List）主席巴特勒（Laphonza Butler）接替范士丹，兌現了他早些時候的承諾，即如果范士丹參議員任期屆滿之前出現空缺，他將任命一名非裔女性接替其職位。巴特勒預計將於周三在副總統賀錦麗（KamalaHarris）的主持下宣誓就職。

「艾蜜莉名單」是一個總部位於華盛頓的籌款組織，致力於選舉支持墮胎權的民主黨女性。

參議員 舊金山 加州

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