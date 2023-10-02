通過毒檢才能領補助 反對聲浪再一波

舊金山市長布里德（左）提出通過毒檢方可領補助的提案，遭到市議長佩斯金（右）等多方質疑、反對。（記者李怡／攝影）

舊金山 公共服務機構(Human Services Agency) 執行董事羅雷爾(Trent Rhorer) 10月1日以治療床位不足為由，反對舊金山市長布里德（ London N. Breed）、市議員麥德誠（ Matt Dorsey） 與舊金山人文服務局(SFHSA) 日前一起宣布的一項擬議立法。

這項立法「要求申請或接受舊金山縣成人援助計畫(CAAP) 福利 者，須接受藥物濫用障礙篩查。如篩查結果顯示有藥物濫用依賴，則必須接受治療，方可領取救助金。」

布里德提出的這項決議必須要市議會通過才可立法。但目前提案引起了非常大的爭議。否定法案者認為，這會導致城市的犯罪率飆升。

市議會主席佩斯金(Aaron Peskin) 也反對布里德的這項立法提案：「舊金山現在正處於嚴峻時期，需要嚴肅的解決方案，而不是抓住政治生命線的政客思維。如果沒有能力關閉露天毒品 市場、抓住販毒分子，篩查數千名申領福利者更是做不到的」。

他還表示，這項政策的頒布，是在市長候選人羅瑞德宣布競選之後。布里德辦公室發布的此項聲明，頗有抓住政治生命線的意思，並未從舊金山現有的境況考慮出發。

截至發稿，本報尚未獲得布里德市長回應。

公共服務機構負責管理舊金山縣成人援助計畫中5200名貧困和無家可歸者的管理工作。這項計畫是為舊金山低收入居民提供現金援助和就業服務資助項目，包括無工作能力者以及移民、難民。該計畫於每月第一天透過福利卡(Electronic Benefits Transfer, EBT)電子發放福利。該卡可在不同的商店使用，功能類似於銀行卡，補助資金還可以在舊金山市內ATM機以現金提取。

根據新立法議案，治療手段包括住院治療、毒癮治療、輔助治療、門診服務和戒斷治療等，將根據不同需求進行不同治療服務。拒絕治療或沒有治療成功的個人，將沒有資格獲得CAAP現金援助，申請將被拒絕，或將被停止現金援助。

支持布里德這項提案的有市議員司嘉怡(Catherine Stefani)、孟達文(Raphael Mandelman)與麥德誠。他們共同表示：「強烈支持市長的這項倡議。這項舉措將可以更好地激勵面臨毒癮和藥物過量死亡風險的人群接受治療和獲得康復的機會，可有效預防毒品過量致死發生」。