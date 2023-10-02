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聖荷西市議員：議會網站、社媒應歸市府 防杜冒充、挾持帳戶亂象

編譯組／聖荷西綜合報導
聖荷西市政府正在尋求制定規則，以阻止前任官員冒充繼任者、挾持公務社群媒體帳戶的亂象。（Getty Images）
聖荷西市政府正在尋求制定規則，以阻止前任官員冒充繼任者、挾持公務社群媒體帳戶的亂象。（Getty Images）

根據「聖荷西焦點報」（Spotlight）報導，在經歷了前任聖荷西官員冒充繼任者、挾持社群媒體帳戶、阻止訪問郵件列表等一系列混亂的過渡時期後，聖荷西市政府正在尋求制定相關規則，以確保在下屆選舉中不會發生這種情況。

第7區市議員杜安（Bien Doan）希望與議會相關的網站和社交媒體帳戶歸市政府所有，這樣居民經常使用的郵件列表和網域名，就不會在議員離職時丟失。市規則與開放政府委員會（Rules and Open Government committee）上周一致通過了他的想法，社群媒體和數位財產（digital property）政策提案將在幾個月後提交聖荷西市議會全會。

杜安說：「我們的目標是確保所有市議員都能實現無縫、統一的過渡，以造福我們的選民。」

在杜安提出這一請求之前，聖荷西市議會已努力了數月，試圖從該市之前擁有的兩個第 區網站域名以及一個 Facebook頁面中檢索選民郵件列表。他的前任埃斯帕薩（Maya Esparza）不顧市政書記、市政經理和律師辦公室的多次要求，拒絕交出這些資料。

杜安希望確保官方社交媒體和郵件列表帳戶與「.gov 」電子郵件綁定，從而使其成為市政財產。

這位第一年當選的議員，希望確保這些帳戶是用於發布在任者訊息的主要帳戶，他還希望市政府購買議會選區的網站域名，這樣當人員更替時，市政府可以確定由誰管理這些域名。

聖荷西副城市經理威爾科克斯（Lee Wilcox）則稱，政府監管個人社交媒體使用存在法律障礙。他說，議員們經常將個人社交媒體帳戶轉為市政府官方賬戶，因此不清楚市政府是否可以要求使用這些帳戶。

但杜安認為，議員不應該將個人帳戶轉變為專業帳戶，因為這會在居民中造成混淆。由於埃斯帕薩在 Facebook 上仍然聲稱自己是現任第七區議員，所以杜安每次試圖創建議員帳戶時都會被打上警示標記。杜安說，居民也可能會誤以為她仍然代表該區。

市議員科恩（David Cohen）說，最好的解決辦法是市政府擁有自己的中央郵件系統，儲存居民的聯系信息，而不是依賴 Mailchimp 等第三方公司。大約兩年前，市政府批准了建立該系統的計畫和一個新職位，但一直沒有什麼進展。副城市經理勞埃德（Rob Lloyd）說，該職位尚未填補。

科恩說：「這與總體政策有關，而與任何辦公室的個人需求無關。在我們與選民溝通時，系統缺乏標準化一直讓我們感到沮喪」。

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