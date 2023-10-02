聖縣政府網站新上線 以用戶為中心

聖他克拉拉縣政府啟用新網址，縣政府近百個面向公眾的網站，訂明年底全部搬遷完成。（記者徐蓓蓓／翻攝）

聖他克拉拉縣居民近日進入了更進一步的數位新時代：全新上線的聖他克拉拉縣網站對縣內居民開放，更好地與社區聯結。

新的SantaClaraCounty.gov域名將取代原來的SCCGOV.org。域名中的.gov後綴強調網站是一切關於縣府項目和服務的可靠信息來源。

新的網站以用戶為中心。不論是通過電腦終端還是移動設備登錄，用戶瀏覽、搜索、在線查找服務和信息都更方便。鑒於聖他克拉拉縣是多樣化的社區，新網站也為不同能力的人群提供了更友好的界面。未來，網站將提供多語種功能，以便訪客能以自己的第一語言訪問。這一網絡平台還可以提供多種數位服務、用戶可以在自己方便的時段以自己喜歡的方式接受服務。

聖縣政府目前有近百個面向公眾的網站、全部搬遷尚需假以時日。第一批是9月上線的SantaClaraCounty.gov域名和其他七個重新設計的網站，包括縣政府主頁、縣溝通與公共事務辦公室新聞中心，以及五位縣議員的網站。

剩餘網站在搬遷期間將繼續在SCCGOV.org域名下運營。所有縣政府部門網站預計到2024年12月31日截止全部搬遷到.gov域名下運行。原有電郵地址並不會改變。

●3縣府部門實體搬遷

與此同時，三個縣政府部門已經或即將實體搬遷至位於聖荷西 市的西塔斯曼新園區(West Tasman campus)，包括原先在70 W. Hedding St.辦公的縣估值官辦公室、縣稅收局、縣檔案辦公室。

其中，縣估值官辦公室8月28日搬遷至130 W. Tasman Dr. 。縣稅收局9月11日搬遷至110 W. Tasman Dr.。縣檔案辦公室訂於10月23日搬遷至110 W. Tasman Dr. 。

新的園區有更多免費停車點，也靠近縣交通局(Valley Transportation)的輕軌和公交巴士系統。

「準確的估值和客戶服務是我們最重要的兩項工作。這棟新的辦公樓的先進設施，讓我們的員工可以更好地服務社區居民，」聖他克拉拉縣估值官史東(Larry Stone）說，「希望人們能感受到西塔斯曼園區的便利，我們的團隊從8月28號起開始在此服務。」

此次搬遷的三個部門提供各自不同的服務，新的辦公地點讓居民可以輕鬆在一地完成多項業務，如繳付房地產 稅、獲取出生或死亡證明、查詢評估價值、申請護照等。

「我們部門對於為社區提供的簡便、高效的服務非常自豪。期待搬遷到新址後，給居民提供更多便利，」縣財務主任奧萊雅(Margaret Olaiya)說。

新的西塔斯曼政府園區還有一間室內和室外的婚禮小教堂，提供給希望在此締結連理的佳偶，可以同時容納較多賓客和應對惡劣的天氣。