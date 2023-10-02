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聖縣政府網站新上線 以用戶為中心

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣政府啟用新網址，縣政府近百個面向公眾的網站，訂明年底全部搬遷完成。（記者徐蓓蓓／翻攝）
聖他克拉拉縣政府啟用新網址，縣政府近百個面向公眾的網站，訂明年底全部搬遷完成。（記者徐蓓蓓／翻攝）

聖他克拉拉縣居民近日進入了更進一步的數位新時代：全新上線的聖他克拉拉縣網站對縣內居民開放，更好地與社區聯結。

新的SantaClaraCounty.gov域名將取代原來的SCCGOV.org。域名中的.gov後綴強調網站是一切關於縣府項目和服務的可靠信息來源。

新的網站以用戶為中心。不論是通過電腦終端還是移動設備登錄，用戶瀏覽、搜索、在線查找服務和信息都更方便。鑒於聖他克拉拉縣是多樣化的社區，新網站也為不同能力的人群提供了更友好的界面。未來，網站將提供多語種功能，以便訪客能以自己的第一語言訪問。這一網絡平台還可以提供多種數位服務、用戶可以在自己方便的時段以自己喜歡的方式接受服務。

聖縣政府目前有近百個面向公眾的網站、全部搬遷尚需假以時日。第一批是9月上線的SantaClaraCounty.gov域名和其他七個重新設計的網站，包括縣政府主頁、縣溝通與公共事務辦公室新聞中心，以及五位縣議員的網站。

剩餘網站在搬遷期間將繼續在SCCGOV.org域名下運營。所有縣政府部門網站預計到2024年12月31日截止全部搬遷到.gov域名下運行。原有電郵地址並不會改變。

●3縣府部門實體搬遷

與此同時，三個縣政府部門已經或即將實體搬遷至位於聖荷西市的西塔斯曼新園區(West Tasman campus)，包括原先在70 W. Hedding St.辦公的縣估值官辦公室、縣稅收局、縣檔案辦公室。

其中，縣估值官辦公室8月28日搬遷至130 W. Tasman Dr. 。縣稅收局9月11日搬遷至110 W. Tasman Dr.。縣檔案辦公室訂於10月23日搬遷至110 W. Tasman Dr. 。

新的園區有更多免費停車點，也靠近縣交通局(Valley Transportation)的輕軌和公交巴士系統。

「準確的估值和客戶服務是我們最重要的兩項工作。這棟新的辦公樓的先進設施，讓我們的員工可以更好地服務社區居民，」聖他克拉拉縣估值官史東(Larry Stone）說，「希望人們能感受到西塔斯曼園區的便利，我們的團隊從8月28號起開始在此服務。」

此次搬遷的三個部門提供各自不同的服務，新的辦公地點讓居民可以輕鬆在一地完成多項業務，如繳付房地產稅、獲取出生或死亡證明、查詢評估價值、申請護照等。

「我們部門對於為社區提供的簡便、高效的服務非常自豪。期待搬遷到新址後，給居民提供更多便利，」縣財務主任奧萊雅(Margaret Olaiya)說。

新的西塔斯曼政府園區還有一間室內和室外的婚禮小教堂，提供給希望在此締結連理的佳偶，可以同時容納較多賓客和應對惡劣的天氣。

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