新僑服務中心 首辦中秋慶典
新僑服務中心29日於華埠白蘭站舉行中秋慶典，現場活動包括精彩中樂表演、兒童繪畫、猜燈謎、天燈祈福和抽獎活動等，活動負責人為新僑服務中心行政主任陳浩源。
新僑服務中心(CNSC)成立於1969年盛夏，由舊金山國際協會（International Institute of San Francisco ）及華埠北岸的社區領袖籌辦。當時的領導人是國際協會的社區女工安薩克女士（Marie-Louise Ansak）。當時在華埠服務的社區機構不多，舊金山一般社區機構亦缺乏服務非英語求助者的資源，於是新僑服務中心的創立人成立此中心，旨在為華裔移民提供一站式服務，並透過提供中、英雙語及多元化服務，幫助新僑盡快融入美國社群。
陳浩源介紹，雖然新僑服務中心已經成立了54年，但舉辦中秋慶典卻是史上首次。以前他們一直苦於財政問題，最近幾年又發生了疫情，組織裡許多人都停止了工作，如今疫情放開，經濟恢復，大家都恢復了工作，財政也在今年恰巧籌集了足夠的資金和贊助，更巧的是剛好也出現了合適的地點。
他說，華埠白蘭站去年11月12日開始營運，租金便宜。地鐵站的上蓋空間廣闊露天，適合張貼燈謎，擺攤分切月餅，聚集一眾人群奏樂演唱，這些理想的布置可以組合出華人傳統中秋節特有的熱鬧氣氛。
陳浩源說，這次能成功舉辦活動感到相當不容易，希望未來新僑服務中心每年都能舉辦慶典，慶祝這一傳統節日，「我們想要以後每年都可以辦，希望可以接下來年年接著辦下去。」
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