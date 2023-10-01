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Epic Games裁830人 出售音樂發行商

編譯組╱綜合報導
電遊巨頭Epic Games宣布裁員830人，並出售僅購入1年半的屋崙音樂發行公司Bandcamp。(圖取自Epic Games臉書)
電遊巨頭Epic Games宣布裁員830人，並出售僅購入1年半的屋崙音樂發行公司Bandcamp。(圖取自Epic Games臉書)

熱門電玩遊戲「Fortnite」電子遊戲巨頭製造商Epic Games正在裁員830名員工，並且出售持有僅一年半時間、位在屋崙的音樂發行商「Bandcamp」。

根據「舊金山紀事報」報導，Epic Games執行長史威尼(Tim Sweeney)在一份備忘錄寫道，Epic也為遊戲開發人士製造頗負盛名的電玩遊戲引擎「魔域幻境」(Unreal Engine)。但由於面臨成本增加導致利潤下降，公司將裁員約16%。

他表示，世界各地區Epic員工一直致力於降低成本，包括凍結人事(net zero hiring)以及在行銷與活動削減營運支出，但最終仍遠遠達不到財務的可持續性。

加州聖塔蒙尼加(Santa Monica)音樂公司「Songtradr」正在收購Bandcamp，其自詡為藝術家友善市場。Bandcamp表示，其提供創作者與唱片公司82%銷售收入、遠高於其他串流音樂服務公司。

總部位在北卡羅萊納州卡利市(Cary)的Epic Games，去年併購Bandcamp，期望擴展在電玩遊戲本業之外，擴展業務至媒體產品。此外，Epic於2000年收購的青少年行銷公司「SuperAwesome」也將被分拆為獨立公司。出售Bandcamp與分拆SuperAwesome公司，將導致約250名員工離開Epic。

Epic拒絕提供灣區裁員人數。加州就業發展部門表示，截至28日，尚未接獲來自Epic公司的裁員通知。

中國科技業巨頭騰訊(Tencent)持有Epic約40%股份。截至2022年，Epic估值為320億元。如同許多科技公司，Epic人力在疫情期間大幅成長，自2020年約2200名員工增加至28日裁員前約5200人。

史威尼透露，受到裁員影響員工，將獲得6個月薪資以及加速授予股票期權(accelerated stock vesting)。

裁員 加州 就業

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