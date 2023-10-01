國慶訪演團抵灣區 500僑胞同歡

賴銘琪、莊雅淑、僑社領袖和主流政要上台帶領鄉親合唱。（本報記者 / 攝影）

「南灣國慶公宴暨文化訪問團表演」於9月29日中秋佳節這天在金山灣區 僑教中心舉行。500位僑胞共襄盛舉，慶祝中華民國 建國112年，欣賞僑委會海外巡迴國慶訪演團「當代樂坊」帶來的音樂、舞蹈、戲劇等，度過了一個美好的中秋夜。

駐舊金山經文處處長賴銘琪夫婦、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、庫比蒂諾市市長魏虹（Hung Wei）、佛利蒙市議員邵陽（Yang Shao）、黃潔宜（Teresa Kong）等出席。

僑委會的國慶訪演團今年主題「讓世界聽見台灣」，負責演出的「當代樂坊」在北美洲16個城市巡演，金山灣區是第13站。時隔7年未有文化訪問團到訪灣區，僑胞們熱烈期盼，當天500位僑胞擠爆僑教中心座無虛席。在地的風中之羽、美國加州 排舞協會、特殊兒童之友也獻上表演為活動開場。

金山灣區中華民國國慶委員會主委陳立功致詞感謝僑委會選派文化訪問團到海外，讓僑胞感受到來自台灣的關懷與溫暖，正逢中秋佳節及雙十國慶，本次創先例規劃結合國慶晚會舉行，慶賀國慶，也讓美國友人聽見台灣美好的聲音。

賴銘琪處長感謝國慶委員會費心接待籌備，祝中華民國國運昌隆。本次帶領訪問團前來的國策顧問田詒鴻則代表僑委會轉達徐佳青委員長的問候。

當代樂坊整套演出融合傳統與現代，包含了台語、客語、原住民語、經典民謠及新住民的特色音樂，以二胡、琵琶、阮、笛子、揚琴、嗩吶等國樂器演繹台灣的多元聲音，再搭配極具東方色彩的舞蹈表演，勾勒出台灣特有的文化與民俗風情。

藝術總監李建興表示，整個晚會希望能透過音樂舞蹈，喚起海外僑胞內心深處的台灣記憶，也讓海外友人能認識台灣的民俗文化。

節目結束前的高潮是「關聖帝君」和「福蔭大地」兩首曲目，分別述說關公和土地公的故事，呈現了台灣的廟口文化。