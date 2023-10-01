華埠當代藝術節 體驗互動藝術

華埠第二屆當代藝術節「在同一個太陽底下」。（記者王子涵/攝影）

舊金山華埠 第二屆當代藝術節「在同一個太陽底下」30日下午在都板街800號的「藝在棱角」（Edge on the Square）開幕，此次活動集合20多位少數族裔藝術家，精心打造21件各具特色的藝術展品，分佈在華埠不同地段，讓遊客在追逐藝術的同時中，從中發掘華埠獨特迷人之處。

在「點亮華埠」的口號下，活動正式開始，開幕式上的舞龍舞獅、藝術體驗、歌舞表演等節目吸引超過200名遊客駐足觀看。活動一直持續到晚十時，不同的藝術展覽在華埠各處同時進行。

藝在棱角位於華埠黃金地段，由華埠藝術媒體合作社（CMAC）負責營運，前後經過五年的精心籌備。此次藝術節希望透過文化藝術體驗、臨時的藝術裝置、各種親子活動、表演、互相的討論交流、美食等方式，吸引遊客與藝術互動，來到華埠參觀和消費，振興華埠經濟。

藝在棱角行政主任李燕玲（Joanne Lee）表示，希望借助藝術那種顛覆傳統的力量來鞏固社區，繼而推動正面的革新，將舊金山市重構成最適合孕育下一代的全國優質城市。她說：「在這個艱難的時刻，我們的目標是重燃大家對未來的希望和樂觀態度。藝術節一定非常精彩，會為大家帶來驚喜的一晚。」

華裔州眾議員、州預算 委員會主席丁右立（Phil Ting）曾在州預算中爭取到2650萬元，幫助華埠藝術媒體合作社購置該物業。他表示，藝在棱角長期以來用當代藝術為亞裔社區發聲，將快樂和樂觀態度帶回到華埠。

市長布里德（London Breed）表示，華埠是個充滿樂趣和驚喜的社區，人們在這裡逛遊小商業、享受美食，收穫無限樂趣。「華埠人口眾多，有許多長者和家庭居住在這裡。」布里德說，「社區組織持續在這裡舉辦活動，提升華埠影響力，確保這裡不僅是遊客必玩的目的地，還是一個舒適的居民區。」

市議長佩斯金（Aaron Peskin）表示，儘管城市有許多分歧，但支持藝術與文化是共識。「華埠是個地點，但同時也是個概念。」佩斯金說，「這裡的居民曾為交通公平、房屋公平而努力，而今天為藝術公平的爭取更加向全市證明，這裡是個成功的社區。」