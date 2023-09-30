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李志威參選加州第19區眾議員 接替丁右立

記者王子涵／舊金山報導
現任第19區州眾議員丁右立（右）為李志威背書。（記者王子涵/攝影）
現任第19區州眾議員丁右立（右）為李志威背書。（記者王子涵/攝影）

長期推動華裔選民教育、為社區權益發聲的李志威（David Lee）29日在列治文區宣布，將參選加州第19區眾議員，以接替即將屆滿的丁右立（Phil Ting）。作為目前唯一一位華裔參選人，李志威將挑戰第二區市議員司嘉怡（Catherine Stefani），後者已在今年3月宣布競選。

李志威得到包括丁右立在內的多位華裔官員支持，包括市議員陳詩敏、前市議會主席余鼎昂、前市議員李麗嫦、舊金山市高等法院退休法官郭麗蓮、康曲柯士達社區大學校董李建、前加州公共教育局副總監及民權領袖謝國器、中華總會館董事李殿邦、華埠僑領李焯宗等。

李志威目前在屋崙Laney大學擔任亞太裔學生項目主任，幫助低收入、移民和無證學生發聲，融入社會。同時，他在華裔選民教育委員會擔任行政主任，幫助超過10萬名亞裔選民註冊投票。

丁右立表示，州眾議員的工作十分重要，能夠影響到市民生活的方方面面，他也一直在尋找著自己的繼任者，背書李志威是自己和社區共同的選擇。

「國家的民主制度目前面臨挑戰，李志威的工作不僅僅是幫助選民註冊，更是教育選民投票的意義，因為民主是國家的核心。」丁右立說，「李志威是一位教育工作者，而教育是第19區最重要的議題。」他希望，李志威能夠將第19區的聲音帶到州議會中，為社區爭取利益。

舊金山政壇中，華裔政治代表連年減少，市議會中僅剩陳詩敏一人，州議會中也只剩下丁右立。李志威提到，需要更多華裔政治面孔為社區發聲。

在被問及舊金山市議會中溫和派與進步派的分歧時，李志威將自己定位為「堅定的民主黨支持者」。他承諾，將提出可行的方案解決當下的遊民危機，著重為遊民提供心理健康治療；加強對公共教育的投資，確保教師得到足夠的資源；爭取公平反對歧視，保障社區公共安全；為低收入社區發聲等。

教育局 華裔 低收入

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