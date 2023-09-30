東灣各界慶十一 總領事張建敏邀屋崙市長訪中國

東灣各界慶祝中國成立74周年升旗儀式29日舉行。（記者劉先進 ／攝影）

紅旗飄揚，醒獅熱舞。東灣各界慶祝中國成立74周年升旗儀式，29日在屋崙 市府小川廣場舉行。針對盛桃市長提及有興趣訪問，中國駐舊金山 總領事張建敏馬上發出邀約，希望邀請市長盛桃，所有的在場學生和社區大使，在方便之時儘早訪問中國。從11月1日開始，中國國際航空公司將增加從舊金山直飛北京 的航班。旅行變得更加方便，希望這能夠推動雙方更頻繁地互訪。

屋崙市長盛桃（左二）、市議員法夫（左一），向中領館總領事張建敏（右二）頒發公告，慶祝中國國慶。（記者劉先進 ／攝影）

張建敏偕夫人鄭心，屋崙市議長勵琪，市議員錢德蘭（Janani Ramachandran）、法夫（Carroll Fife），東灣各界慶祝中國國慶委員會執行主席黃建成、曹翊翎、李蔚雲、馬作林、梁廣陽，秘書長鄺偉等出席活動。

不少小朋友也揮舞著美國或中國國旗，現場紅色和藍色的海洋，一片沸騰。

屋崙市長盛桃稱讚台山同鄉會華埠社安隊、藍天使義工在華埠的巡邏。她說，屋崙與中國的合作將持續下去，「就在幾個月前，我有幸去了越南，談到貿易代表團，談到商業、初創企業和文化。文化在屋崙至關重要，我們要確認美中雙方圍繞文化交流。我可能很快就有興趣和你們一起訪問中國。孩子們，你們想去中國看看嗎？」

張建敏說，希望邀請市長盛桃，所有的在場學生和社區大使，以及屋崙的民眾，在方便之時儘早訪問中國。「我和同事們，在橋對面的中國駐舊金山總領館內，非常樂意為你們準備好簽證。我還要告訴大家一個好消息，從 11 月 1 日開始，中國國際航空公司將增加從舊金山直飛北京的航班。因此，旅行變得更加方便，希望這將使我們能夠更頻繁地互訪。」

張建敏說，中國將繼續深化改革，擴大對外開放，確保高質量發展。相信中國的成功會為中外合作共贏帶來更多新機遇。「我們希望兩國能夠實現相互尊重、和平共處、合作共贏。讓我們從屋崙做起，從和中國城市之間的交流、文化、經濟貿易，以及屋崙人民和中國人民之間的許多其他領域做起。」