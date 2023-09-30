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聖嬰現象來了 加州準備迎接多雨冬天

編譯組／29日綜合報導
加州準備迎接多雨的冬天。(Getty Images)
加州準備迎接多雨的冬天。(Getty Images)

官方正式消息指出，聖嬰現象(El Niño)已經來到，預計將持續整個冬季。根據美國國家氣象局氣候預測中心數據，2024年1-3月冬季，聖嬰現象將在北半球持續的機率，超過95%。換個方式解釋，海洋正在變暖，通常會給加州帶來更多暴雨。

聖嬰來臨，可能代表著灣區繼去年降雨量達到22.4英吋，成為史上第三個最潮濕記錄冬季之後，加州即將迎接一個比平均水平更加潮濕的冬天。

「海洋尼諾指數」(Oceanic Niño Index，簡稱ONI)是衡量聖嬰現象強度的關鍵指標，顯示海平面溫度預期可望將超過2(exceed a value of two)，顯示聖嬰現象非常強烈。這種罕見現象自1951年以來，只發生過3次。

舊金山州立大學氣象學教授蒙特維爾迪(John P. Monteverdi)表示，基於過去歷史，看來我們將迎來一個正常或高於正常(above-normal)的降雨季節。這可能代表著加州長期掙扎於乾旱的情況，將會有緩解。他指出，這是好消息，繼去年創紀錄降雨量之後，希望今年至少可維持正常雨量。

不過，蒙特維爾迪也警示，並非所有地區的聖嬰現象都相同。例如2015-2016年的聖嬰現象，導致舊金山出現一般降雨量，但洛杉磯卻氣候乾燥。若今年出現如同2015-16年情況，就不是好消息。

然而，對冬季運動愛好人士來說，典型聖嬰年的雪線平均為5000-6000英尺，大部分滑雪場都高於該雪線。所以估計是有助於積雪。

儘管有更多雨雪對大多數舊金山民眾來說，通常是正面的，但並非毫無缺點。雖然蒙特維爾迪預估，短期強烈降雨不會立即導致洪水，但整個冬季持續降雨，可能導致土石流。他表示，民眾可加強清潔排水溝，若冬天初始時仍乾燥，不要沮喪，因為雨雪可能再12月底、1月初開始發生。

加州海岸委員會警告，隨著氣候變遷導致海洋表面持續變暖，聖嬰現象頻率與強度可能發生明顯變化，代表著未預期的天氣，必然會出現。即將進入變化多端的冬天，可準備買雙防水膠鞋與調整滑雪板，並隨手雨傘以備不時之需。

加州 舊金山 滑雪

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