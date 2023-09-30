矽谷政界緬懷范士丹：她是公務員榜樣
矽谷領袖與政界人士哀悼歷史上任職時間最長的女性參議員范士丹(Dianne Feinstein)。她於28日在華府家中過世，享年90歲。
范士丹是加州政壇歷史性人物，在舊金山開始政治生涯，1992年贏得美國參議院選舉，然而，在前些時間經歷一連串健康問題與缺席參議院後，這位具開拓精神的立法人士今年宣布不尋求連任。
聖荷西國會議員羅芙根(Zoe Lofgren)29日表示，她自己與其他民主黨立法人士都緬懷范士丹所立下的風範。全國、加州與灣區，失去一位敬業的公務員，參議院每個人珍惜與她一起工作的時光，珍視她的優雅、尊重、智慧、遠見、勇氣及領導力。
聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)表示，他將永遠懷念范士丹，她倡導民權並強調野火與乾旱風險，「改變民眾生活。」在舊金山最痛苦時期之一，范士丹領導舊金山，擴增人民權益、保護自由。她是一名母親、一名祖母，也是許多人的導師。
「矽谷領導集團」執行長湯瑪斯(Ahmad Thomas)曾在華府擔任范士丹資深助手，任財務與經濟政策首席政策顧問。他說，范士丹是他第一位真正的老闆與長期導師，是他見過的最仁慈與慷慨的人之一；在堅強外表背後，經常微笑且有幽默感，總是願意分享智慧。范士丹的開創性成就還包括1994年撰寫攻擊性武器禁令、頒布太浩湖保育法案、捍衛生育自由，並透過加強矽谷商業競爭力，解決加州與全國問題。
聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)讚揚范士丹在一系列關鍵議題領導立法的勇氣。他指出，范士丹是婦女權益、槍枝安全立法與環境議題的全國性領袖，欽佩她為國家所做一切，大家失去一位公共服務領域的巨人。
聖他克拉拉縣議員查維茲(Cindy Chavez)認為，范士丹是最堅強的女性，她起草過去30年來最重要的聯邦槍枝管制法案，並於2014年揭露中情局使用酷刑；爭取保護自然環境，對超過1萬6000英畝舊金山灣沿海濕地、進行保育。還確保重要聯邦經費支持BART延伸至聖荷西。
聖縣議長艾倫伯格(Susan Ellenberg)讚揚范士丹在婦女議題與LGBTQ權益方面貢獻，總是充滿對公共服務的熱情力量。
加州眾議員羅達倫(Evan Low)第一次見到范士丹時，他還是高中生，范士丹在總統課堂計畫期間，支持高中生在華府地區用一周的時間來了解政府，因此激發年輕學子對公共服務的興趣。
前聖荷西市長岡薩雷斯(Ron Gonzales)第一次見到范士丹，則是在她被任命為舊金山市長時。他表示，范士丹一直是公務員的榜樣，始終專注在做正確的事。
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