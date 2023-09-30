關注中美 范士丹推動金山上海建姐妹市

州眾議員丁右立（Phil Ting）表示，范士丹對中美關係尤其關心，當年正是她的推動建立了上海與舊金山 姐妹城市的關係。

丁右立說，范士丹的離世令人傷感，但大家更要感念她在公共服務領域的成就。「她是一名開拓者，」丁右立表示，在1978年舊金山市長被刺殺後，范士丹任新市長，她極力安撫金山，幫助城市繼續發展。她是女性從政的領袖，從市府、州府和聯邦政府都有她的身影。她對中美關係尤其關心，上海與舊金山姐妹城市的關係在她的推動下建立，范士丹對華人社區也是同樣的關注，與許多曾經的華埠 領袖都有很親密的關係。

金山亞太裔委員會(API Council )執行總監Cally Wong表示，范士丹在悲劇發生後，挺身而出成為金山市長，一直穩健地推進立法工作，她是人權和公民自由的有力捍衛者，在反亞裔 仇恨和反暴力方面發揮強有力的領導作用。

舊金山高等法院退休法官郭麗蓮表示，范士丹曾教導自己的小兒子永不放棄的道理。「我的兒子在六年級時，競選校議會沒有成功，范士丹告訴我的兒子，她曾兩次競選舊金山市長失敗，幾乎放棄從政生涯，最終在第三次嘗試中才獲得成功。」郭麗蓮表示，范士丹為反亞裔仇視發聲，質疑中美競爭中的反華情緒，「她的聲音雖有時是孤獨的，但十分珍貴的。」