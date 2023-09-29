金山8辦公大樓業主 告知市府有意改建住房

舊金山八棟辦公大樓的業主告知市府有興趣將大樓改建為住房。此為示意圖。（美聯社）

舊金山 「紀事報」（Chronicle）報導，通過將空置辦公樓改建為住房來振興舊金山市中心的計畫已引起廣泛討論，並已在積聚動力。業主們希望充分利用市長和議會急於激活該市陷入困境的中心街區這一政治氣候。

據市府經濟暨就業 發展辦公室（Office of Economic and Workforce Development）主任陶皮爾（Anne Taupier）稱，已有八棟辦公樓的業主回應了該市的「訊息徵集」活動。該活動旨在尋找有意將其房產改建為公寓的業主。

如果將這八處房產全部改建，將可提供約1100個單位。雖然改建8棟總面積不到 100 萬平方呎的商業建築並不會對寫字樓33.9%的歷史空置率（超過3000萬平方英尺的空間）造成多大影響，但這種興趣表明，越來越多的業主正在接受這樣一個現實：一些建築已因疫情 和遠程工作而變得過時。

兩年多來，由於將辦公樓改建成住宅的成本高昂，再加上城市繁瑣的審批程序，大多數業主都不願意在改建計畫上花錢。但隨著舊金山市通過立法放寬分區、減少繁文縟節和削減費用，這種情況已經開始發生變化，州和地方民選官員也都表示願意做出更多改變來刺激改建。

州參議員威善高（Scott Wiener）計畫提出市中心振興立法，其中包括為改建提供稅收減免。陶皮爾說，所有業主都表示，最近的立法簡化並降低了經濟適用房的要求，這將是改建成為經濟適用房的關鍵。他們中的大多數人都將成為米爾斯法案（Mills Act）稅收抵免的候選人。該法案允許城市為歷史性房產的業主減稅10年或更長時間。

議長佩斯金（Aaron Peskin）曾與市長布里德（London Breed）合作立法，使改建變得更容易、更便宜。他認為，圍繞這一問題所做的努力需要時間才能取得成果。

到目前為止，最大的改建申請是Group I提議在位於市場街 （Market St）988號的歷史悠久的Warfield 辦公樓內建造27個單元。

翡翠基金（Emerald Fund）是一直在城市中尋找改建機會的開發商之一，主席埃里克森（Oz Erickson）認為，舊金山至少需要改建700萬平方呎的辦公樓，才能重建疫情之前市中心的活力和繁華。他說，舊金山市必須取消所有的苛捐雜稅，才能使這些項目具有足夠的吸引力。如果能做到這一點，改建工程的單價就能達到70萬元，比新建的地面建築便宜。