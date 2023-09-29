金山水管工掉8呎深洞 出動逾50消防員營救未果

舊金山消防局出動超過50名消防員展開營救，但被困工人最終未能生還。(舊金山消防局提供）

一名水管合同工28日上午在位於舊金山 Divisadero夾Oak街施工時，不幸掉入地底坑洞，並在深約8呎到10呎的泥土中被困約2小時。舊金山消防局出動超過50名消防員展開營救，但被困工人最終未能生還。

被困工人位於地底塌陷的泥土與混凝土中，生存機率極小。50名消防員奮力搶救近兩小時後，並調取挖掘機、抽水車等大型機械。

舊金山消防局發言人巴克斯特（Jonathan Baxter）表示，消防局在上午10時接到報警電話，起初被報告為一起建築塌陷事件。但當第一批消防員到場後，發現情況複雜許多。

「這裡是一個街邊公用設施的施工現場，在施工區域內有一處地面坍塌。」巴克斯特說。

消防員立即發現在深約10呎的泥土層中有一人被困。消防員立即使用一台抽水機，嘗試將泥土抽出。「抽水機的功率很強，這要比人工的效率快許多。」巴克斯特說。

舊金山消防局出動超過50名消防員展開營救，但被困工人最終未能生還。(舊金山消防局提供）

消防員同時還放置膠合板，用來分散塌陷區域的壓力，並為大型機械尋找合適的支點。

到了中午，在醫護人員和搜救犬的幫助下，救援任務結束。巴克斯特說：「被困者在重壓下，兩個小時都沒有氧氣。」

舊金山工務局公共關係主任戈登（Rachel Gordon）表示，每個人都為此感到震驚。她表示，該項目屬於公共設施委員會的下水道升級項目，由工務局管理。被困者是私人承包商的一名工人，暫時不清楚承包公司的名稱。

「安全是我們首要任務。」戈登說，「只要有必要，我們會一直在這裡，我們有必要查清到底發生了什麼，確保同樣的悲劇不再發生。」