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華埠270戶散房家庭入住新屋 布里德：要助更多人住得尊嚴

記者王子涵／舊金山報導
自2019年至今，超半數的華埠散房家庭搬入到更好的生活環境中，其中大部分都得到市府財政第8段房屋券的資助。（記者王子涵／攝影）
自2019年至今，超半數的華埠散房家庭搬入到更好的生活環境中，其中大部分都得到市府財政第8段房屋券的資助。（記者王子涵／攝影）

「我們家庭收入極低，沒法負擔市價房租，一家三代都住在華埠散房。現在很幸運得到房屋劵，全家搬到生活環境好很多的公寓。」華埠居民李艷芬的經歷，是此次搬入新屋的270戶散房家庭的縮影。

自2019年至今，超半數的華埠散房家庭陸續搬入到更好的生活環境中，其中大部分都得到市府財政第8段房屋劵（Section 8 Voucher）的資助。舊金山市長布里德（London Breed）28日在華埠花園角廣場承諾，將繼續為華埠散房居民提供更寬敞、更有尊嚴的生活環境。

市長布里德表示，她期待在本財年結束前，將華埠散戶家庭減少至140戶。（記者王子涵...
市長布里德表示，她期待在本財年結束前，將華埠散戶家庭減少至140戶。（記者王子涵／攝影）

疫情大流行期間，華埠共有約500戶家庭生活在面積不足10平米的散房中，沒有獨立衛生間和廚房，其中大部分家庭還有子女，生活環境極其艱苦。

李艷芬說：「我兒子平時都趴在床上寫作業。散房一層有20戶，公用1個廚房、浴室，每天都要排隊等待。兒子放學回家要餓到很晚才能吃上飯。」

華埠居民李艷芬的經歷是270戶搬入新屋的散房家庭的縮影。（記者王子涵／攝影）
華埠居民李艷芬的經歷是270戶搬入新屋的散房家庭的縮影。（記者王子涵／攝影）

得益於房屋局的房屋券，以及市長住房辦公室推行的深度租金補貼計畫，得到補助的187戶散房家庭僅需要每月支付30%的租金，便可以搬進新屋。據工作人員介紹，房屋券會優先選擇有子女、長者、低收入的家庭。

華協中心行政主任楊重賢表示，如今居住在散房的家庭已經減少至220戶，預計到明年6月份，會有另外76戶家庭搬出散房。「單單依靠市府的住房資助，就有超過半數的散戶家庭住進新房。」楊重賢說。

楊重賢表示，單單依靠市府的住房資助，就有超過半數的華埠散戶家庭住進新房。（記者王...
楊重賢表示，單單依靠市府的住房資助，就有超過半數的華埠散戶家庭住進新房。（記者王子涵／攝影）

華埠居民林艷玉來美已經10年，她在今年4月拿到房屋券，6月搬離了散房，住進了寬敞舒適的公寓。「過上了來美國十年以來最像人的生活，」林艷玉說，「女兒有了自己的房間、自己的書屋。現在我們不再需要每天等上廁所、等爐頭煮飯了。」

市長布里德表示，她期待在本財年結束前，將散戶家庭減少至140戶，給予華埠居民更寬闊、有尊嚴的生活空間，並努力在未來全部安置。

代表華埠地區的市議長佩斯金（Aaron Peskin）表示，住房危機不僅僅是華埠的問題，市府在可負擔住房的投資惠及了包括田德隆、米慎區的多個族裔社區，影響全市。他指出，住房危機不是一次性能夠解決的，而是需要城市長期的投資和承諾。「總會有貧窮的人從這座昂貴的城市中搬出來，我們需要讓這個項目繼續進行下去。」

出席當天會議的還有舊金山房屋局行政官Tonia Lediju、估值官郭華健（Joaquín Torres）、市長住房辦公室主任Eric Shaw等。

舊金山房屋局行政官Tonia Lediju。（記者王子涵／攝影）
舊金山房屋局行政官Tonia Lediju。（記者王子涵／攝影）

華埠 租金 投資

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