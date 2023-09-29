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政治新人羅瑞德競選金山市長 「政治經驗非必要條件」

記者王子涵／舊金山報導
政治新人羅瑞德宣布競選舊金山市長。（取自羅瑞德推特）
政治新人羅瑞德宣布競選舊金山市長。（取自羅瑞德推特）

慈善家、牛仔服裝品牌Levis Strauss家族企業繼承人，舊金山長期居民羅瑞德（Daniel Lurie）日昨宣布競選舊金山市長。他在位於Potrero Hill的社區中心中，質疑現任市長布里德（London Breed）的領導力，並分享了他對舊金山未來的願景。

46歲的羅瑞德是反貧困非盈利組織「Tipping Point」的創始人。他認為，市府領袖應為遊民與毒品危機負責。「正如大多數人一樣，我感到十分擔憂。」羅瑞德說，「當城市面對這場前所未有的危機時，我擔心會失敗。你我的孩子在未來很可能不會如我們一樣愛這座城市。當接近8000人無家可歸時，沒有所謂的進步與否。」

羅瑞德表示，競選的最大動機是城市在特殊時期的不確定逐漸成為常態。他表示，曾經步行送孩子上學時，看到一位衣著不全並且忍受精神疾病痛苦的男子穿過街道，他無言以對。「我無法忍受這麼多的人們忍受精神疾病的折磨，而無法得到救治。」羅瑞德說，「我們需要做的工作還有太多。」

除布里德以外，市議員安世輝（Ahsha Safai）也已宣布競選市長，毫無從政經驗的羅瑞德並不占據優勢。對此羅瑞德表示，城市領袖的領導力已經受到質疑，由於政見的不同城市正在割裂，而他具有團結城市的能力。

「我們可以選擇讓圈內人繼續執政。然而目前的市長在過去的八年間，已經擔任市府權能最高的兩個職位（市長和議長）。」羅瑞德反問道，「如果政治經驗是導致舊金山如今局面的必要條件，我會很高興我是個新手。」

羅瑞德表示，如果政治經驗是導致舊金山如今局面的必要條件，「我會很高興我是個新手。...
羅瑞德表示，如果政治經驗是導致舊金山如今局面的必要條件，「我會很高興我是個新手。」（取自羅瑞德推特）

負責布里德連任競選的繆爾（Maggie Muir）表示，像羅瑞德這樣的政治局外人必須讓選民相信，他有能力應付舊金山這樣一個擁有140億元預算和複雜官僚系統的挑戰。

「羅瑞德可能有個很好的出發點，是一個真正的好人，但問題是他沒有任何經驗應對城市目前的挑戰，他從未解決過如此嚴重和複雜的問題。」繆爾說。

儘管羅瑞德並未擔任民選職位，但他多年來積極參加公民事務。2013年，他成功參與灣區第50屆超級碗的舉辦。時任市長的李孟賢（Ed Lee）任命他為灣區第50屆超級碗主辦委員會主席，他為委員會籌集超過1300萬元，用於投資低收入社區。

羅瑞德2019年時曾考慮競選市長，但他認為能有一位女性市長領導城市，令他充滿希望，於是放棄競選。他表示，現在與布里德競爭，並非個人恩怨，而是關乎於城市和市民。

羅瑞德向選務處遞交材料。（取自羅瑞德推特）
羅瑞德向選務處遞交材料。（取自羅瑞德推特）

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