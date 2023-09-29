照顧槍枝暴力受害者 陳詩敏促金山市府立專案

陳詩敏在舊金山公共安全公聽會上發言，督促市政府建立槍枝暴力受害者照料計畫。 （記者楊逸辰／攝影）

舊金山 市議員陳詩敏（Connie Chan）28日在舊金山公共安全公聽會上發言，督促舊金山為槍枝暴力受害者創立專案，確保他們意識到自己的權利與應該得到的服務，包括心理康復服務、身體治療以及訴訟上的協助服務。

這項提議，是根據2022年7月加州 州長紐森 簽署的州議會第1594號有關槍枝的法案提出的。該法案規定，禁止槍枝製造商製造、營銷、進口、批發或零售具有危險性，並可能對公共健康和安全造成不合理損害風險的槍枝相關產品，以及授權加州的槍枝暴力受害者對槍商違反槍枝行業標準的行為或不作為提起民事訴訟。

「槍枝暴力受害者的創傷會一直持續下去。」陳詩敏指出，這就是為什麼加州需要為槍枝暴力受害者建立專項計畫，為這一人群提供一系列的服務。為此，她還邀請能為這項計畫提供服務的一系列組織代表人員參加會議。

在精神康復方面，公共衛生部門綜合危機服務中心主管米勒（Stephnie Miller）對這項提議表示支持，並表示他們現在已經在和舊金山地方地檢長辦公室的受害者服務中心合作，確保槍枝暴力受害者在事件發生後及時受到照料，幫助他們精神和心理復健。她代表公共衛生部門保證，將會為槍枝暴力受害者提供信息和資源，來協助他們起訴違法的槍枝製造商。

在身體治療方面，陳詩敏表示，她合作建立的創傷恢復中心，會在10月為槍枝暴力受害者啟動多學科康復綜合計畫，告知受害者有接受免費創傷後醫療服務的機會，這對他們而言非常重要。該中心也是她構建的計畫內主要的服務性機構之一。