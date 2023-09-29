罷免阿縣地檢長案 選務處批准

身處罷免旋渦的阿拉米達縣地檢長官善貞，此前參加社區安全會議。（記者劉先進／攝影）

主張罷免 阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的「為每個人拯救阿拉米達」組織（Save Alameda for Everyone）28日宣布，阿拉米達縣選民登記 處已批准為罷免而徵集簽名的請願書。該組織須在160天內提交7萬3195個阿縣選民的有效簽名，以獲得將罷免案列入投票 的資格。

「為每個人拯救阿拉米達」組織由阿縣前檢察官、犯罪受害人及家屬、社區活動人士以及居民組成。兩名主要負責人分別是兇殺案受害者的母親葛麗森（Brenda Grisham）和社區公共安全倡導者陳錫澎。

陳錫澎表示，此次選民登記處要求的簽名至少7萬3195個，比此前該組織預計的少。因選民登記處是根據去年選舉投票人數的15%來確定簽名個數要求，「我們原本預計需要至少9萬3000個簽名，現在改成7萬多，要求降低，對罷免有利。考慮到收集簽名中的人名、地址錯漏，導致有些簽名無效，預計要達到10萬個簽名，才能確保達到投票門檻。」

他還表示，此次罷免將邀請專業公司參加，並學習舊金山和洛杉磯的罷免成敗經驗，提前對義工進行線上和線下培訓，提升簽名收集的準確度。「此前洛杉磯罷免地檢長，沒有理順做事的先後，導致一些簽名無效。要吸取這些教訓。」

「為每個人拯救阿拉米達」聲明說，官善貞辜負阿縣人民的期望，犯罪率正在失控。現在是站出來為受害者及其家人伸張正義之時。「她毫不掩飾地加劇了家庭現在的恐懼感，當民眾走在社區街道上、在高速公路上開車，甚至去雜貨店購物時，都會感到恐懼。居民現在生活在明顯的恐懼之中，擔心被持槍搶劫、劫車、槍擊或毆打。官善貞發出了一個明確訊息：只有受害者才會面臨犯罪的後果。」

官善貞前不久在社區安全會議上表示，地檢長辦公室自她接手後起訴了7610起案件，包括謀殺和嚴重的暴力重罪。她本人曾代表無數性侵犯、性別歧視、宗教、殘疾和種族歧視、報復和不當解雇的受害者。「有觀點認為我更關注保護被告的權利，不關心受害者。這樣說顯然不了解我的歷史。我一直代表社區的受害者。」