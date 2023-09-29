我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

罷免阿縣地檢長案 選務處批准

記者劉先進／屋崙報導
身處罷免旋渦的阿拉米達縣地檢長官善貞，此前參加社區安全會議。（記者劉先進／攝影）
身處罷免旋渦的阿拉米達縣地檢長官善貞，此前參加社區安全會議。（記者劉先進／攝影）

主張罷免阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的「為每個人拯救阿拉米達」組織（Save Alameda for Everyone）28日宣布，阿拉米達縣選民登記處已批准為罷免而徵集簽名的請願書。該組織須在160天內提交7萬3195個阿縣選民的有效簽名，以獲得將罷免案列入投票的資格。

「為每個人拯救阿拉米達」組織由阿縣前檢察官、犯罪受害人及家屬、社區活動人士以及居民組成。兩名主要負責人分別是兇殺案受害者的母親葛麗森（Brenda Grisham）和社區公共安全倡導者陳錫澎。

陳錫澎表示，此次選民登記處要求的簽名至少7萬3195個，比此前該組織預計的少。因選民登記處是根據去年選舉投票人數的15%來確定簽名個數要求，「我們原本預計需要至少9萬3000個簽名，現在改成7萬多，要求降低，對罷免有利。考慮到收集簽名中的人名、地址錯漏，導致有些簽名無效，預計要達到10萬個簽名，才能確保達到投票門檻。」

他還表示，此次罷免將邀請專業公司參加，並學習舊金山和洛杉磯的罷免成敗經驗，提前對義工進行線上和線下培訓，提升簽名收集的準確度。「此前洛杉磯罷免地檢長，沒有理順做事的先後，導致一些簽名無效。要吸取這些教訓。」

「為每個人拯救阿拉米達」聲明說，官善貞辜負阿縣人民的期望，犯罪率正在失控。現在是站出來為受害者及其家人伸張正義之時。「她毫不掩飾地加劇了家庭現在的恐懼感，當民眾走在社區街道上、在高速公路上開車，甚至去雜貨店購物時，都會感到恐懼。居民現在生活在明顯的恐懼之中，擔心被持槍搶劫、劫車、槍擊或毆打。官善貞發出了一個明確訊息：只有受害者才會面臨犯罪的後果。」

官善貞前不久在社區安全會議上表示，地檢長辦公室自她接手後起訴了7610起案件，包括謀殺和嚴重的暴力重罪。她本人曾代表無數性侵犯、性別歧視、宗教、殘疾和種族歧視、報復和不當解雇的受害者。「有觀點認為我更關注保護被告的權利，不關心受害者。這樣說顯然不了解我的歷史。我一直代表社區的受害者。」

罷免 投票 選民登記

上一則

屋崙掃盪黑幫「鬼城」 逮10人、繳獲12支槍

下一則

政治新人羅瑞德競選金山市長 「政治經驗非必要條件」

延伸閱讀

罷免阿縣地檢長 須在160天內提交7萬多簽名 達投票門檻

罷免阿縣地檢長 須在160天內提交7萬多簽名 達投票門檻
昂旺市警內部庭審 社區人士喊不公

昂旺市警內部庭審 社區人士喊不公
長榮航空攜天使隊 推全壘打送愛心

長榮航空攜天使隊 推全壘打送愛心
洛杉磯連串砸車案 車內財物被偷光

洛杉磯連串砸車案 車內財物被偷光
南韓史上首次 國會表決通過總理罷免建議案

南韓史上首次 國會表決通過總理罷免建議案

熱門新聞

鑑於盜竊和暴力犯罪問題惡化，百貨連鎖店Target宣布關閉九家分店。（美聯社）

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

2023-09-26 22:30
潘正義說：「城市應該嘗試所有的方式，勸告遊客不要在汽車裡存放物品，這會極大減少汽車盜竊的發生。」（本報資料照片）

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

2023-09-22 21:41
庫比蒂諾越南餐廳硬性規定收取18%小費引發憤怒。 （電視新聞截圖）

北加庫比蒂諾越南餐廳 強制18%小費惹怨

2023-09-26 14:16
加州州長紐森22日否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）

紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

2023-09-26 02:20
專家認為，舊金山辦公室地產市場已接近底端，空置率可能不會再攀高，並將可能於明年達到頂峰。(Getty Images)

「末日循環」來了？ 專家：金山衰退明年觸底

2023-09-23 02:00
北加州第42屆祭孔大典，俏生表演俏舞献禮。（本報記者／攝影）

北加州祭孔大典 蔡英文題詞「明德止善」

2023-09-25 02:18

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了