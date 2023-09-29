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瑞士奢華鐘表品牌 江詩丹頓入駐矽谷購物中心

記者葛歆睿／聖荷西報導
Westfield Valley Fair江詩丹頓精品店開幕，美洲品牌主席Alexander Svhmiedt（中）親自蒞臨剪綵。（記者葛歆睿／攝影）
Westfield Valley Fair江詩丹頓精品店開幕，美洲品牌主席Alexander Svhmiedt（中）親自蒞臨剪綵。（記者葛歆睿／攝影）

擁有超過265年歷史的瑞士奢華鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）入駐矽谷Westfield Valley Fair購物中心，於9月28日舉辦開幕典禮。江詩丹頓美洲品牌主席Alexander Svhmiedt為新店剪綵。

以高端名貴著稱的江詩丹頓目前在整個美洲大陸只有不到25家精品店，而位於Westfield Valley Fair的新店是其在北加州的第一家精品店。「我很自豪在這裏開北加州的第一家精品店，」Svhmiedt說，「Westfield Valley Fair是一個令人驚嘆的購物中心，環境優美而精緻，與江詩丹頓的品牌調性相符。」

Svhmiedt表示，美國是江詩丹頓非常重要的市場，許多鐘表收藏者來自美國，而品牌與美國的淵源可以追溯到上個世紀。1831年，時任品牌掌門人、創始人的孫子Jacques Barthélémi Vacheron寫了一封信，表明他打算將業務擴展到美國，並於1832年在紐約設立了第一個代理商。 江詩丹頓最具代表性的腕表之一「American 1921」也是以20世紀90年代的美國為靈感。

江詩丹頓店員在VIP室向顧客介紹腕錶。（記者葛歆睿／攝影）
江詩丹頓店員在VIP室向顧客介紹腕錶。（記者葛歆睿／攝影）

「我們在矽谷的新店為所有鐘表愛好者提供了一個獨特的機會，對品牌的傳統、工藝和卓越技術有更深入的了解。」Schmidt說。

Svhmiedt介紹，江詩丹頓自成立以來，就以多樣的產品系列滿足不同的品味需求。其腕表類型豐富，包括經典正裝手表（Classic Dress Watch），到運動優雅腕表（Sporty Elegance Watch），到複雜功能腕表（Complication Watch）等。「這些系列各不相同，但它們有一個共同的精神，一個共同的主線，」他說，「非常經典，但不同尋常。」

江詩丹頓店員用流利的國語為顧客提供服務。（記者葛歆睿／攝影）
江詩丹頓店員用流利的國語為顧客提供服務。（記者葛歆睿／攝影）

Svhmiedt表示，江詩丹頓恪守傳統，同時不斷追求創新、改造自我，憑藉經久不衰的審美、精準的技術、和高品質的工藝，使得品牌傳承在過去的267年間從未間斷。

「傳統和創新就像一枚硬幣的兩面。今天的傳統，就是過去的創新。 江詩丹頓一直在做的是創新，但始終尊重其根源。 如此以來，就創造了明天的傳統。」

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