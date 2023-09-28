金山博愛中心40周年晚會 創始人林炳昌獲終身成就獎

舊金山博愛文化服務中心成立40周年晚會，在華埠康年海鮮酒家舉行，中心創始人林炳昌（前右八）獲頒終身成就獎。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 博愛文化服務中心成立40周年晚會，日前在華埠 康年海鮮酒家舉行，中心創始人林炳昌獲頒終身成就獎。前眾議長裴洛西在致賀視頻中表示：「林炳昌先生建立了非營利社會服務機構，幫助新移民適應新文化、建立新生活。正是像他這樣的人，打造了今日的華埠。」

博愛文化服務中心主席趙拱儀（Dennis Chew）、執行總監鄭藝賢（Ashely Cheng）、州眾議員楊馳馬、州主計長郭嫻（Malia M. Cohen）、舊金山市議長佩斯金、市議員孟達文以及市長布里德辦公室代表、金山警長史考特、縣警長宮本、金山估值官郭華健、金山警局華埠中央分局局長金拓漢（Jahan Eric Kim）等出席。市長辦公室並宣布2023年9月22日為「舊金山林炳昌日」。

1983年，時任中華總總會館總董的林炳昌創立博愛文化服務中心。作為舊金山華人組建的非盈利組織，中心通過教育、培訓、指導、案例管理和就業安置等服務，幫助資源不足和貧困的華人移民融入美國社會，成為有能力的公民，實現自給自足的生活。如今的博愛中心運營有建築班、中/日/西餐班、調酒侍應班和青少年輔導班四個教育培訓項目。

林炳昌對本報表示，非常感恩和榮幸拿到終身成就獎。他1970年移民來美，雖然受過教育，但一開始歷盡艱辛。頭兩年換了八個工作，但所得收入還不足以維持生活。1972年他擔任市府兒童心理健康中心健康服務員，1982年底辭職，專心籌辦博愛。「當時非常有感觸，我受過教育，尚且這麼難找工作，更何況是其他移民？所以決定創辦博愛，幫助移民就業培訓。」

趙拱儀表示，任何華人有找工作的需求，博愛都會盡量提供服務。但資金不足仍然是目前最大的挑戰，博愛一直忙於籌款。他希望能夠擴大博愛規模：「我的夢想是，博愛可以在舊金山的每個街區都有一個辦事處，因為華裔移民家庭 非常多，不只是在華埠，德利市、訪谷區、日落區、列治文區等都有，我們需要在那些地方都建設分部才行。」

鄭藝賢說，希望將來博愛可以教授民眾更多不同領域的知識和技能，「在疫情那麼艱難的時期，我們都發展出了新的項目，甚至啟動了夏令營。總會有更多的培訓領域等著我們去開發。」