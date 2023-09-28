我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

金山博愛中心40周年晚會 創始人林炳昌獲終身成就獎

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山博愛文化服務中心成立40周年晚會，在華埠康年海鮮酒家舉行，中心創始人林炳昌（前右八）獲頒終身成就獎。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山博愛文化服務中心成立40周年晚會，在華埠康年海鮮酒家舉行，中心創始人林炳昌（前右八）獲頒終身成就獎。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山博愛文化服務中心成立40周年晚會，日前在華埠康年海鮮酒家舉行，中心創始人林炳昌獲頒終身成就獎。前眾議長裴洛西在致賀視頻中表示：「林炳昌先生建立了非營利社會服務機構，幫助新移民適應新文化、建立新生活。正是像他這樣的人，打造了今日的華埠。」

博愛文化服務中心主席趙拱儀（Dennis Chew）、執行總監鄭藝賢（Ashely Cheng）、州眾議員楊馳馬、州主計長郭嫻（Malia M. Cohen）、舊金山市議長佩斯金、市議員孟達文以及市長布里德辦公室代表、金山警長史考特、縣警長宮本、金山估值官郭華健、金山警局華埠中央分局局長金拓漢（Jahan Eric Kim）等出席。市長辦公室並宣布2023年9月22日為「舊金山林炳昌日」。

1983年，時任中華總總會館總董的林炳昌創立博愛文化服務中心。作為舊金山華人組建的非盈利組織，中心通過教育、培訓、指導、案例管理和就業安置等服務，幫助資源不足和貧困的華人移民融入美國社會，成為有能力的公民，實現自給自足的生活。如今的博愛中心運營有建築班、中/日/西餐班、調酒侍應班和青少年輔導班四個教育培訓項目。

林炳昌對本報表示，非常感恩和榮幸拿到終身成就獎。他1970年移民來美，雖然受過教育，但一開始歷盡艱辛。頭兩年換了八個工作，但所得收入還不足以維持生活。1972年他擔任市府兒童心理健康中心健康服務員，1982年底辭職，專心籌辦博愛。「當時非常有感觸，我受過教育，尚且這麼難找工作，更何況是其他移民？所以決定創辦博愛，幫助移民就業培訓。」

趙拱儀表示，任何華人有找工作的需求，博愛都會盡量提供服務。但資金不足仍然是目前最大的挑戰，博愛一直忙於籌款。他希望能夠擴大博愛規模：「我的夢想是，博愛可以在舊金山的每個街區都有一個辦事處，因為華裔移民家庭非常多，不只是在華埠，德利市、訪谷區、日落區、列治文區等都有，我們需要在那些地方都建設分部才行。」

鄭藝賢說，希望將來博愛可以教授民眾更多不同領域的知識和技能，「在疫情那麼艱難的時期，我們都發展出了新的項目，甚至啟動了夏令營。總會有更多的培訓領域等著我們去開發。」

移民家庭 舊金山 華埠

上一則

搶劫案頻傳…屋崙華埠林肯公園提前關燈 減少犯罪機會

下一則

金山加州101大樓翻修重啟 成吸引民眾返市中心辦公起點

延伸閱讀

舊金山市長擬提案 通過毒檢才能領補助

舊金山市長擬提案 通過毒檢才能領補助
憂搞壞生意…屋崙華促會、台山同鄉會 反對罷市

憂搞壞生意…屋崙華促會、台山同鄉會 反對罷市
公共垃圾桶仍缺乏 華埠遊客垃圾無處扔

公共垃圾桶仍缺乏 華埠遊客垃圾無處扔
紐約垃圾整改奏效 華埠街區變整潔

紐約垃圾整改奏效 華埠街區變整潔
華埠服務中心 趙美心頒發21.5萬拓展牙科補助

華埠服務中心 趙美心頒發21.5萬拓展牙科補助

熱門新聞

潘正義說：「城市應該嘗試所有的方式，勸告遊客不要在汽車裡存放物品，這會極大減少汽車盜竊的發生。」（本報資料照片）

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

2023-09-22 21:41
鑑於盜竊和暴力犯罪問題惡化，百貨連鎖店Target宣布關閉九家分店。（美聯社）

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

2023-09-26 22:30
庫比蒂諾越南餐廳硬性規定收取18%小費引發憤怒。 （電視新聞截圖）

北加庫比蒂諾越南餐廳 強制18%小費惹怨

2023-09-26 14:16
加州州長紐森22日否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）

紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

2023-09-26 02:20
專家認為，舊金山辦公室地產市場已接近底端，空置率可能不會再攀高，並將可能於明年達到頂峰。(Getty Images)

「末日循環」來了？ 專家：金山衰退明年觸底

2023-09-23 02:00
國民黨總統候選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，與90位矽谷科技業、商會、企業主碰面。（記者葛歆睿╱攝影）

侯友宜造訪矽谷高科技論壇 百億美元科技業、企業主出席

2023-09-20 18:05

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看