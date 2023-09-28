金山加州101大樓翻修重啟 成吸引民眾返市中心辦公起點

市長布里德與市議長佩斯金共同出席加州101大樓充啟儀式。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德與市議會議長佩斯金，27日共同出席位於金融區中心地帶的加州 101（101 California）辦公大樓翻修後重啟儀式。當天該辦公樓內的百餘位租戶和樓宇管理公司高層共同出席了慶祝活動。

翻修後投入使用的加州101辦公樓。（記者李怡╱攝影）

樓宇管理公司總監海因茨（ Gerald Heinz ）表示：「自加州101大樓建成40多年以來，一直是舊金山金融區摩天大廈的代表。對於這次翻修，市府工作人員給與了大量的配合，才有了大家眼前這個精心設計，增添了更多公共空間和注重天然綠色辦公的市中心辦公樓宇。這也是市長和市議會對發展市中心經濟最好的承諾和證明。」

加州101辦公樓前廣場一角。（記者李怡╱攝影）

佩斯金表示：「經過投資 翻修後，加州101成為了少數甲級優質建築之一。這也將成為吸引人們回到舊金山的支點之一。101的再次開放，也是吸引辦公人員返回辦公室工作的充分理由之一。新的大樓將吸引更多人員回到辦公區，並在其中度過最美好的時光。」

布里德表示：「加州101的重新開發，希望可以啟動市中心區域，使其成為一個吸引人們回到市中工作、娛樂和享受的地方，這只是一個開始。作為城市的建設者，我們必須開始思考如何為未來、下一代人工智慧和金融科技做準備，以及如何重塑金山市中心的這些辦公空間。期待在翻修大樓啟用後，吸引更多人回到舊金山。」

加州101大樓內辦公租戶共同出席活動。（記者李怡╱攝影）

加州101大樓於1982年完工，位於舊金山金融區的中心地帶，是一座48層樓的塔樓。擁有120萬平方呎的辦公空間。樓宇外部結構呈圓柱形，建築邊緣由花崗岩和玻璃交替組成。底部有一個七層的玻璃封閉大廳，以及花崗岩鋪成的三角形廣場。廣場上有季節性鮮花、座位和噴泉。樓宇設計也曾在2011年和2017年榮獲美國綠色建築委員會（USGBC）現有建築LEED (EB) 評級系統白金級認證，並以94分獲得了全球EB類有史以來的最高分。

翻修後的樓宇採光更加明亮，更注重人與自然的和諧互動，以及多了為員工服務的多個公共空間。例如樓前三角廣場上特別建造的蓮花浮水，就是為了給來此辦公的人員，提供一個繁忙後可以讓思想安靜放空的特別之地。