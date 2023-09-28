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舊金山艦隊周10月2日開始 「藍天使」航空秀7日登場

記者李怡╱舊金山報導
舊金山2023艦隊周的航空秀陣容。（艦隊周官網）
舊金山2023艦隊周的航空秀陣容。（艦隊周官網）

舊金山艦隊周（Fleet Week）每年都吸引百萬人潮，今年第42屆的活動陣容和日期已經揭曉。活動將於10月2日（下周一）開始，其中「藍天使」（Blue Angels）航空秀，將於10月7日至8日上午11時至下午4時上演。

舊金山2023艦隊周的航空秀陣容。（艦隊周官網）
舊金山2023艦隊周的航空秀陣容。（艦隊周官網）

從下周一開始，舊金山將相繼向民眾開放參觀艦隊、水手樂隊演出、當地高中樂隊演奏等多個慶祝活動。今年是第42屆艦隊周，這是舊金山標誌性的年度活動。美軍飛機將在舊金山天空翱翔表演，海軍艦隊則會駛過舊金山海灣、金門大橋旁，並停泊靠岸。

舊金山2023艦隊周的航空秀陣容。（艦隊周官網）
舊金山2023艦隊周的航空秀陣容。（艦隊周官網）

具體的活動包括：周一至周日期間，藍天使軍機在惡魔島（Alcatraz Island）及金門大橋上空及附近地區飛行，以各種不同的驚險飛姿在空中表演。舊金山北面的沿岸地帶將是最佳觀賞區域。有興趣的民眾也可以購買VIP門票進入指定區域近距離觀賞。

有需要的民眾可在官網購買觀航空秀的座位。（艦隊周官網）
有需要的民眾可在官網購買觀航空秀的座位。（艦隊周官網）

海軍艦隊從下周一開始，將停靠在30號、32號及35號碼頭，民眾可進入艦內參觀。此外，預計會有上千名海軍飛行員來到舊金山，民眾會在街頭和商店內看到他們的戎裝身影。

舊金山2023艦隊周的航空秀陣容。（艦隊周官網）
舊金山2023艦隊周的航空秀陣容。（艦隊周官網）

艦隊周的活動從1981年開始，由時任舊金山市長、現任聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）首創，是全美最大的慶祝美軍的活動，尤其是海軍飛行員和海岸警衛隊。為了準備好這次的活動，舊金山市府官員和艦隊周主辦方日前聯合召開發布會，宣布防疫指引和維安的細節。

「這是舊金山最受歡迎的活動之一，民眾都喜歡它，」舊金山市長布里德表示，「這項活動對本地經濟來說，是巨大的助推器，增加遊客對舊金山的興趣。」

總體而言，艦隊周整周的活動豐富多樣，預計會吸引數百萬人來舊金山，一睹美國軍人及海軍艦隊和軍機的風采。 尤其是周末的標誌性航空秀（Airshow），會有數十萬人從世界與全國各地來舊金山碼頭觀看。

舊金山警方為了預備這次活動，相關的維安計畫已籌備了幾個月。警察局長史考特表示，穿著制服和便衣的警員都會在活動現場附近。警方也敦促參與者優先選擇搭乘大眾運輸工具。如果必須開車，記得不要將貴重物品留在車上。更多詳情請見艦隊周官方網站：https://fleetweeksf.org/。

舊金山 天使 金門大橋

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