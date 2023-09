拜登今年3訪灣區 阿瑟頓籌款 出席人工智慧會議

拜登總統今年第三度造訪灣區,出席多項籌款活動。圖為他27日參加「總統科學科技顧問委員會」會議時的情形。(美聯社)

拜登 總統26日抵達灣區 展開為期兩天的旋風式籌款與拜會活動。這是拜登今年第三度造訪灣區。

拜登26日在密西根州韋恩縣(Wayne County)登上空軍一號專機,於下午3時17分抵達山景城墨菲特聯邦機場(Moffett Federal Airfield)。聖他克拉拉縣議會議長艾倫柏格(Susan Ellenberg)和美國太空總署艾姆斯研究中心(Ames Research Center)副院長柯斯梅爾(David Korsmeyer)在場接機,一旁還有群眾熱烈歡迎,拜登並與民眾握手、自拍。

拜登隨後立即驅車前往阿瑟頓(Atherton),出席由慈善家海辛(Mark Heising)和賽門斯(Liz Simons)主辦的籌款活動。這場籌款餐會門票全數售罄,票價從5000元起跳,最高為10萬元。

27日,拜登出席了與「總統科學科技顧問委員會」(President’s Council of Advisors on Science and Technology)在舊金山市中心費爾蒙飯店(Fairmont Hotel)舉行的會議,這場會議的主題是人工智慧 。拜登在會上表示,他計畫在這個秋季稍後發布一項行政命令,目的在確保人工智慧產業能以負責任的方式發展。

拜登表示,他已經和人工智慧領域的專家討論過如何在利用人工智慧能力的同時,保護人們免受其風險的傷害。他說:「我們不能自我欺騙,因為我們如果沒有小心行事,就會出現巨大風險。」

拜登指出,美國已有15家科技公司自願承諾制定與人工智慧有關的安全措施,包括對人工智慧生成的圖像加上浮水印和進行安全測試。

聖荷西州大政治學教授傑克森(Melinda Jackson)表示,拜登此次灣區行的目的不在爭取更多選民支持,而是為了獲得更多資金。

傑克森說:「灣區有許多富有的捐款人,這裡也是美國政治最傾向進步派的地區。但諷刺的是,加州並非主要戰區,所以我們並沒有得到太多的關注。我們最主要的功能是錢,可以用來進行競選活動的錢。」