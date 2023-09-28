庫比蒂諾兔子雕塑 慈善拍賣

荷南德茨融合印第安部落文化和墨西哥民間藝術特色的雕塑兔子。（庫比蒂諾扶輪社Kathleen Yates提供）

南灣庫比蒂諾市即將拍賣 目前正在市內展出的37隻大小型態各異的玻璃纖維材質的兔子雕塑 。這些兔子由當地藝術家創作，主題包括兔年生肖和西方關於兔子的傳說。拍賣所得善款將用於扶輪社在灣區 的慈善項目。

庫比蒂諾扶輪社基金發展官葉茨（Kathleen Yates)表示，兔子雕塑的創意來自同是扶輪社成員的庫比蒂諾現任市長魏虹。扶輪社其他成員馬上愛上了這樣一個主意。負責這項計畫的葉茨本人在兔年有了自己的第一個孩子，她覺得這個計畫對自己的意義非同尋常。

雕塑「繁複之美」的作者芮古拉（Gresham Regula)目前是庫比蒂諾高中二年級學生。她用禪繞畫（Zentangle）和花朵來表達繁複、優雅和更新的旨趣。黑白色的花紋代表了生命的複雜性，花朵代表生命的優雅，銀杏葉顏色隨著四季變幻代表了生命的更新。

葉茨說，自己前往學校去拿這件作品的時候碰到了芮古拉的父親，沒想到那位父親眼含熱淚說，之前從未想到女兒有如此天賦和毅力來完成這件作品。

另一件雕塑的作者荷南德茨 （Edna Hernandez）是來自墨西哥的繪圖藝術家。她的作品融合了兩種文化—在灣區生活了一萬年以上的Muwekma Ohlone部落文化和多彩怪誕的墨西哥民間藝術傳統。作品融合了動物形狀、色彩和質地等元素，特別受小朋友歡迎。

在灣區出生長大的潔西卡陳（Jessica Chan)同時創作了兩件雕塑。「流水」展現了兔子敏捷和優雅的特質，也是經歷漫長冬季後春雨和繁華的意象，指向了兔子所代表的繁殖和更新。雕塑彩繪的道格拉斯鳶尾，是北加州特有的本土植物。「櫻花」作品裡色彩飽和明亮的櫻花，指的是庫比蒂諾每年舉辦的櫻花節，也象徵著與其在日本的姊妹城市豐川市的友誼。

辛格（Sarabjit Singh）是庫比蒂諾藝術聯盟的成員。她有感於灣區兔年伊始豐富的降水和隨之而來的「野花盛放」，希望把這欣欣向榮的豐富感融入創作。兔子胸口茂盛的綠色和花朵代表了對大自然母親的熱愛。

舉辦這項活動的庫比蒂諾扶輪社希望，可以透過這個項目給社區帶來幸福和歡樂，增進人們之間的善意，提升對文化多樣性的理解。同時為居民提供一個展現自己藝術才華的平台。活動得到了一些社區商家的贊助，並且集資援助了烏克蘭戰亂地區的住房重建。