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催淚瓦斯對付囚犯 聖他克拉拉縣盼找替代品

編譯組／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣警長詹森（Bob Jonsen）去年競選時，誓言要改善縣監獄的精神健康護理，但催淚瓦斯和胡椒噴霧目前仍被用於有精神健康問題的被監禁者。（美聯社）
聖他克拉拉縣警長詹森（Bob Jonsen）去年競選時，誓言要改善縣監獄的精神健康護理，但催淚瓦斯和胡椒噴霧目前仍被用於有精神健康問題的被監禁者。（美聯社）

聖他克拉拉縣警長詹森（Bob Jonsen）去年競選時，誓言要改善縣監獄的精神健康護理，但催淚瓦斯和胡椒噴霧目前仍被用於有精神健康問題的被監禁者。

獄警對那些需重新安置或服藥卻不願意離開牢房、不服從命令的精神病患者，會使用催淚瓦斯和辣椒油噴霧劑（或稱胡椒噴霧劑）。聖他克拉拉縣議會19日一致投票決定，由縣「矯正和執法監督辦公室」（Office of Correction and Law Enforcement Monitoring）與警長辦公室、監管衛生部門和縣法律顧問合作，對化學製劑的替代品進行評估並提交報告。議會還要求對監獄內的影片進行審查，以確保在使用化學製劑時人員得到疏散和凈化。

監查小組提交的一份報告顯示，17起事件中，有14起是警官根據醫療和精神衛生官員的要求，將不服從命令的被監禁者移出牢房，有時是為了接受法庭命令的藥物治療或預防自殺。

詹森說，他一直堅持履行競選承諾，並希望有更多的警官接受與有精神健康問題的在押人員打交道的培訓。關於化學品的使用，詹森說，他希望使用傷害最小的替代品。「如果有人能向我展示一種更安全、傷害更小的方式來轉移需要藥物治療或護理的人，我總是會持開放的態度來看待這個問題，」詹森告訴「聖荷西焦點報」（San José Spotlight）。

縣議員李洲曉（Otto Lee）說，可以有更好的方法讓人服從命令離開牢房。他告訴「焦點報」，即使在戶外使用催淚瓦斯仍會造成疼痛，在密閉環境中使用它會更讓人感到不安。「我們需要確保使用是人道和安全的，」他說。

縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）告訴「焦點報」：「我一直在呼籲將縣預算和優先事項，轉移到精神健康基礎設施和監禁替代方案上，不僅要了解我們目前使用的工具，還要了解有哪些替代方法，以及何時可以使用這些方法，這對於確保我們不會給人們造成進一步的創傷至關重要。」

對於倡導組織Silicon Valley De-Bug的聯合創始人賈亞迪夫（Raj Jayadev）來說，對被監禁者尤其是有精神健康問題的人使用任何化學製劑，都是不人道的。他說：「這是對最脆弱的人實施的化學戰。警長說他們會有同情心地使用它，但你不能使用化學武器這種軍事級別的武器，來對付正在經歷心理健康危機的人，並認為這樣做是有同情心的。」他認為詹森警長反而將問題加倍複雜化了。

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