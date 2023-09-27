舊金山市長擬提案 通過毒檢才能領補助

舊金山市長布里德（左）提立法，低收入福利領取者，需過毒品檢測篩檢。市議長佩斯金（右）反對。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德（ London N. Breed）、市議員麥德誠（ Matt Dorsey） 與舊金山人文服務局(SFHSA) 26日一起宣布了一項擬議立法，「要求申請或接受縣府成人援助計畫 (CAAP) 福利 者，須接受藥物濫用障礙篩查；如篩查結果顯示有藥物濫用依賴，則必須接受治療，方可領取救助金。」此立法須經市議會批准。

縣府成人援助計畫 (County Adult Assistance Programs, CAAP) ，是為舊金山低收入居民提供現金援助和就業服務資助項目，包括無工作能力者以及移民、難民。這項計畫於每月第一天透過福利卡(Electronic Benefits Transfer, EBT)發放電子福利。該卡可在不同的商店使用，功能類似於銀行卡，補助資金還可以在舊金山市內ATM機以現金形式提取。

CAAP每月可為領福利者發放最高520元的現金福利，或安排一份保證起薪至少為每小時15元的工作，並安置無家者等。舊金山現約有5200位居民透過縣成人援助計畫獲得補助。

布里德說：「舊金山是一個具有同情心的城市，但也是一個需要問責的城市。我們有豐富的服務資助，希望幫助更多人獲得所需支持。但鑒於現行的州法律，地方政府缺乏強迫人們接受治療的工具，而上述舉措目的就是幫助大家接受所需要的治療和服務。」

根據新立法議案，治療手段包括住院治療、毒癮治療、輔助治療、門診服務和戒斷治療等，將根據人們的不同需求進行不同治療服務。 拒絕或沒有治療成功的個人，將沒有資格獲得CAAP現金援助，申請將被拒絕，或將被停止現金援助。

支持布里德這項提案的有市議員司嘉怡(Catherine Stefani)、孟達文(Raphael Mandelman)與麥德誠。他們共同表示，「強烈支持市長的這項倡議。這項舉措將可以更好地激勵面臨毒癮和藥物過量死亡風險的人群接受治療和獲得康復的機會，可有效預防毒品 過量致死發生。」

根據舊金山人文服務局數據，從2018年到2020年，大約20%的CAAP福利者透露有藥物濫用問題。52%的無家可歸者表示有吸毒或酗酒情況。毒品過量死者，至少25%是沒有固定住址的遊民。

布里德提出的這項決議必須要市議會通過才可立法。但並非所有的市議會成員都表示支持。市議會議長佩斯金(Aaron Peskin) 就已經表示反對：「舊金山現在正處於嚴峻時期 ，需要嚴肅的解決方案，而不是抓住政治生命線的政客思維。如果沒有能力關閉露天毒品市場、抓住販毒分子，篩檢數千名申領福利者更是做不到的。」