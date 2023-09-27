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憂搞壞生意…屋崙華促會、台山同鄉會 反對罷市

記者劉先進／屋崙報導

屋崙部分商家在26日罷市2小時，呼籲遏制犯罪，增強公共安全。屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮和東灣台山同鄉會主席馬作林均表示，不支持華埠商戶罷市，因為此種做法損害華埠商戶，加劇華埠商戶經營難度，「所謂罷市是搞壞生意。」

馬作林表示，華埠26日當天與往日一樣，為中秋節提供節日食品、月餅。之前他查閱罷市名單，發現一些商家並不知情，也沒有參與。不少商家認為，中秋節旺市期間搞所謂罷市是搞壞生意。「發表個人意見的集會活動無可厚非，但不是罷市。我們要誓保華埠，華人和華商在這個時刻，必須團結合作，振作精神，擦亮眼睛、清醒頭腦，作出明智選擇。」

馬作林認為，通過政府、警局和社區、市民、商家的共同努力，華埠家園一定會更好。

莊錦鎮也表示，很多商家本來就在接近中午開門營業，進行兩個小時的罷市是「作秀」，毫無意義，也不會對市府稅收有太大影響。提出罷市的說法，還會造成誤解，讓消費者以為華埠乃至其他商戶不營業，影響商戶生意。

他認為，目前生意艱難，不僅僅是因為犯罪飆升，還因為美國處於經濟衰退，民眾手中沒錢，消費慾望減少。希望華埠社區和市府、警局理性溝通，共同探討解決犯罪的方法。

莊錦鎮說，早上接到不少商戶的人電話，他們誤以為是華埠商會組織罷市，所以不得不參加。華埠商會理事Cheryl Ho對本報表示，「華埠商會沒有組織此次罷市，也不支持罷市。」

華埠 屋崙 華人

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