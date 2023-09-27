犯罪飆升 屋崙商戶罷市抗議 籲增強公共安全

屋崙商戶26日在屋崙市中心即將歇業的越南餐廳Le Cheval前，舉行記者會宣布，啟動上午兩小時的罷市，呼籲聯邦和州政府提供更多資源增強公共安全。（記者劉先進／攝影）

屋崙 犯罪飆升之際，社區知名人士陳錫澎與一些商戶26日在屋崙市中心即將歇業的越南餐廳Le Cheval前舉行記者會，宣布啟動上午兩小時的罷市，呼籲聯邦和州政府提供更多資源，增強屋崙公共安全。

屋崙2023年的搶劫案數量比去年同期上升33%，入室盜竊案增長39%。屋崙錯過申請州府撥款打擊有組織的零售盜竊，更讓市府頗受批評。26日的記者會上，人們舉著標語，上面寫著，「對縱容暴力犯罪說不」、「我們需要一個安全的社區」。

屋崙商戶26日在屋崙市中心即將歇業的越南餐廳Le Cheval前，舉行記者會宣布，啟動上午兩小時的罷市，呼籲聯邦和州政府提供更多資源增強公共安全。（記者劉先進／攝影）

陳錫澎表示，Le Cheval開業38年，但在月底要關門。「我們看到所有企業所遭遇的相似之處。上一次，在這家餐廳有很多聚會，包括籌款人和政客。但不幸的是，由於犯罪，企業主不能再承受。我們要集體聯合起來，發出聲音，提出要求。希望確保直接的資源支援企業，降低犯罪率。」他說，希望聯邦調查局（FBI），聯邦酒精、菸草、火器和爆炸物管理局(ATF)撥出資源，幫忙屋崙打擊犯罪。雖然屋崙錯過申請州府撥款，但期望州長辦公室通過特別基金，幫屋崙對抗犯罪。

陳錫澎說，近60家華埠企業支持及參與罷市，並提供一份名單。而代表300多家商店和餐館的灣區 小商品商會表示，有123家商戶罷市，但並未提供參與者名單。

社區知名人士陳錫澎表示，望聯邦調查局，聯邦酒精、菸草、火器和爆炸物管理局撥出資源，幫忙屋崙打擊犯罪。（記者劉先進／攝影）

灣區小商品商會主席阿爾巴西瑞（Ali Albasiery）說，在阿拉米達縣，由於犯罪活動的無情打擊，企業主已到了崩潰的邊緣。局勢的嚴重性迫使無數企業關門歇業。許多企業主不再向保險公司報告破門盜竊事件，因為這樣做會導致保單終止。「我們團結起來，發出聲音，敦促政治家們採取適當行動來解決這一危機。」

Kingston 11 餐廳東主瓊斯（Nigel Jones）表示，當天參與罷市。他的餐廳正修理三周前被撬開的窗戶。他指出，目前正出現系統性的失敗。餐館被遊民 包圍，多年來，大家習以為常，繞著遊民走路。他曾告訴一位女遊民不要使用洗手間，以免影響顧客。對方居然將脫掉的褲子扔進廚房。「我們對這些問題越來越麻木了。希望大家不要只把這當成一個孤立的企業倒閉事件。要從系統性的問題去思考，看看周圍這些地方，企業都倒閉了。我們想要一個安全的城市。」

有商戶呼籲直接增派警力，保護市民安全。（記者劉先進／攝影）

商戶阿赫麥德（Izzy Ahmed）現場大聲打斷記者會，認為應呼籲更多警員打擊犯罪，將罪犯繩之以法，並修改屋崙法規，允許警員追捕商業盜竊犯罪。

市長盛桃在一份聲明中表示，她正親自與數十家小企業會面，為促進公共安全的項目提供資金和支持。市政府最近投資 250 萬用於改善 911 調度中心，並制定新的撥款計畫，鼓勵人們重返商業街區。

她說，很理解人們的沮喪情緒，「我也很沮喪。我們正在積極努力，使社區更加安全，我們將繼續這樣做。歡迎與任何希望與市府辦公室合作制定集體安全解決方案的企業主會面。」