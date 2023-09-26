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紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

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華人卡車司機：憂心工作被自駕取代

記者李怡／舊金山報導
卡車工會宣稱，無人駕駛卡車的應用將會導致加州20餘萬人失業。（Getty Images）
卡車工會宣稱，無人駕駛卡車的應用將會導致加州20餘萬人失業。（Getty Images）

加州州長紐森否決了AB316法案「要求自動駕駛卡車必須配備一名駕駛員」的提案，引起了華人卡車司機的不滿。卡車司機趙競田告訴本報，此法案被否決，自動卡車商業化將會造成自己和加州數以十萬計的司機同業失業。

上個月隨著加州公用事業委員會（CPUC）批准了舊金山無人駕駛計程車可全天提供收費服務的立法，為無人車商用鋪平了道路，同時宣告無人車時代的到來。AB316法案規定：「禁止重量超過1萬磅的自動駕駛卡車（從UPS送貨車到大型卡車）在公共道路上運行，除非車上配有一名司機。」此提案遭到紐森的否決。

反對AB316法案的人員稱，已經上路的自動駕駛汽車並沒有造成太多嚴重事故。企業表示，自動駕駛卡車將幫助他們更有效地運輸產品。

支持法案的工會領導人以及華裔司機趙競田表示，AB316法案將有助於解決民眾對自動駕駛卡車安全性的擔憂，以及未來卡車司機工作將被自動化取代的擔憂。

自駕車業協會（Autonomous Vehicle Industry Association）執行董事法拉（Jeff Farrah）則說：「AB316號法案不會使加州道路變得更安全。相反，這項法案只會維持現狀。光是去年一年， 加州就有4400人在車輛事故中喪生，其中大部分是人為失誤造成。」

加州 紐森 自駕車

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