罵鄰居「愚蠢華人」西雅圖警涉歧視遭停職

西雅圖的一名白人警察因種族歧視華裔鄰居於9月22日被停職。(西雅圖警局推特)

西雅圖 的一名白人警察因涉嫌歧視華人鄰居,於9月22日被停職。這名白人警察在與他的華裔鄰居爭執時,使用種族主義和性別歧視言論。這是西雅圖警冷血評論被車撞死的亞裔女「價值有限」後,再一次爆出爭議事件,官員呼籲相關部門進行文化改革。

根據媒體「The Stranger」發布的音頻,西雅圖警局警員希爾(Burton Hill) 在2022年8月的一場爭吵中,對華裔鄰居進行一系列涉嫌種族主義和性別歧視侮辱。事件起因是希爾看到鄰居將食物殘渣留在門外,認為這會傷害到希爾家的狗。這段音頻由鄰居錄製,能聽見希爾多次使用貶義詞,反覆稱女鄰居是「愚蠢的華人」(dumb f**king ch***)。

希爾還稱該華人女鄰居是愚蠢的妓女,且只是租住在該房屋內(You don't own this place you stupid f**king cunt)。事實上,該華女 擁有該處房產。因為華女的英文不算很流利,在爭吵過程中,希爾故意模仿華女的英文口音,並說「你的國家肯定不喜歡狗」。

西雅圖警察局長迪亞茲(Adrian Diaz)表示,這名鄰居已向西雅圖警察問責辦公室(OPA)提告。迪亞茲說「西雅圖警局完全不可接受種族歧視 語言,這不符合警察部門為其員工設定的行為准則。」

迪亞茲還指出,「雖然很感激受害者向OPA提出投訴,但事件發生一年才被曝光,讓他仍有些擔憂。」迪亞茲說,警局內部已開始對希爾此前參與的逮捕和調查工作等進行審查。

根據西雅圖時報(Seattle Times)報導,音頻被公開後,西雅圖民選官員對警察局內部文化表示擔憂,再次呼籲加強問責制。市長哈勒爾(Bruce Harrell )說,雖然西雅圖市法律禁止他對OPA仍在調查中的案件進行評論,但種族歧視在警察局和我們的城市中沒有立足之地。哈勒爾讚揚警局局長迪亞茲在音頻公開後,迅速採取讓涉案警員停職等行動。

西雅圖市議員莫拉萊斯(Tammy Morales)也呼籲警察局制定可行計畫。莫拉萊斯表示,沒有任何公職人員可以因此被諒解,他們不能開著玩笑殺人,說種族歧視的話,還能帶回家六位數的薪水。

此前莫拉萊斯曾因另一起種族歧視案件問責警察局。今年1月23日,23歲的印度籍研究生坎杜拉(Jaahnavi Kandula)在西雅圖市區遭警員戴夫(Kevin Dave)超速駕駛的警車撞死。