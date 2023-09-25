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APEC組委會 招募800志願者

記者李怡／舊金山報導
舊金山為即將到來的APEC會議做積極的服務和安保準備。（舊金山APEC組委會供圖）
舊金山為即將到來的APEC會議做積極的服務和安保準備。（舊金山APEC組委會供圖）

距離舊金山舉辦大型亞太經濟合作組織（APEC）峰會還有一個多月的時間，會議組委會24日表示，舊金山市正在招募800名志願者，以提供嚮導、註冊登記等會議服務。

組委會表示，800名志願者在一周的會議中會被安排在不同的服務崗位，包括為參加會議的人士提供嚮導、幫助會議後勤、分發行李、以及信息資訊和登記等。以展現舊金山良好的市容市貌。詳細信息請訪問官apec2023sf.org。

其中雙語和多語志願者可能會分配負責提供口譯服務。組委會表示，APEC會議期間，將吸引來自環太平洋地區非英語國家的數萬名遊客。

APEC官方網站表示：「成為會議志願者，是一個千載難逢對舊金山表達熱愛的機會。本次會議也是灣區最大規模的世界領導人聚會，志願者服務將激發申請人的公民自豪感。」

志願者申請除需填寫申請表資料外，還需提供社會安全號碼，必須通過美國特勤局的安全背景調查。在獲得批准和服務資格後，志願者們將會在10月中旬參加強制性培訓。並於11月11日至17日期間服務於APEC會議。

今年11月在舊金山舉辦的亞太經濟合作組織峰會，將有21個國家元首和政府官員齊聚一堂。會議期間也被稱為「領導人周」。拜登總統將出席。

舊金山商界希望這次峰會能促進經濟成長，提升舊金山作為商業中心的聲譽。近年來，由於市區辦公樓空置率攀升、露天吸毒盛行、遊民增加和財產犯罪，許多市民對舉辦峰會時的城市形象表示擔憂。同時聯邦政府宣布，11月峰會期間，舊金山將是恐怖攻擊的潛在目標。

舊金山當地居民擔憂治安會對會議造成影響。但組委會回應稱，峰會的維安部署至關重要。除本地警力外，聯邦特勤局（Secret Service）屆時將負責會議的安全工作。

亞太經合組織成立於1989年，主要討論國際貿易問題。成員為環太平洋國家級地區，包括美國、日本、中國、澳洲和南韓。其主要活動為領導人周，國家元首和其他政府官員齊聚一堂。

舊金山市長布里德辦公室聲明：「舊金山很高興與聯邦夥伴合作，確保APEC成員經濟體的領導人和與會者在會議期間的安全。屆時活動中心將設有多層安全措施，包括需要通行證才能進入的區域。馬士孔尼會議中心周圍可能會實行戒嚴。」

舊金山 APEC 拜登

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