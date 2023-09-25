華埠中秋街會 吸引數萬人造訪 都板街變身熱鬧步行集市

華埠都板街上的攤位吸引眾多遊客。（記者李怡／攝影）

由華埠 商人協會主辦的第33屆中秋街會，周末在舊金山 市華埠都板街熱鬧開鑼，連續兩天吸引數萬遊客造訪。

開幕式當天，舊金山民選官員、社區領袖與數萬遊客23日同聚華埠，慶祝華裔社區傳統的文化節日中秋節街會。街會第二天，24日來自舊金山灣區與全國各地的訪客仍絡繹不絕，紛紛與遊走於都板街的全球亞裔 小姐，以及嫦娥、吳剛、玉兔扮演者合影留念。

街會沿途攤位上有各式應節月餅等美食、手工藝品、幸運大抽獎等。當天華埠中秋街會的特色是功夫和舞獅表演，期間現場音樂演出不間斷。

今年街會異常火爆，很多商家想參加卻一位難求。租不到街會攤位的商家，臨時租賃了華埠空置商舖，也算成功蹭到了本次街會華埠的客流量。

都板街的禮品店主鄭小姐表示，本次街會的訪客人數激增，讓華埠又一次重現繁華，也帶動商品銷售。作為常駐店家，街會的這兩天到店人數並未增加太多，也許與她經營的是常客經濟有關。但街會對於提升華埠的影響力有很大的幫助。

品嘗異國美食和其他特色美食也登上了今年的街會。還有很多商品折價促銷，包括亞洲民俗工藝品、家居用品、植物盆栽、珠寶首飾及美容產品等。天后廟街展出的當地攝影愛好者的攝影作品，豐富了社區居民的文化生活。

2023華埠中秋街會開幕當天，民選官員社區領袖與民眾齊聚。（受訪者供圖）

居住在華埠，一直為華埠長者做義工的劉女士表示，很高興看到人們造訪華埠。這也是早年建立華埠的主要目的。現在的華埠除了是經濟貿易的中心，更應該是傳播傳統文化的窗口，讓民眾多了解東方的文化，少一些誤會，減少對亞裔華裔的傷害。

今年的中秋街會，讓歷史悠久的華埠街道再次變身為熱鬧繽紛的步行集市。在兩天活動裡，都板街成為街會地點，從California街到Broadway街之間，布滿了文化、社區宣傳、藝術和手工藝品攤位。現場音樂、文化表演、兒童活動、眾多食品供應商、企業贊助商和舞獅表演也陸續登台。街會現場遊客如織，非常熱鬧。

各大食品供應商都在現場提供各種月餅、異國風味小吃和其他獨特的食品，供民眾品嘗。24日閉幕壓軸節目是熱鬧的舞龍遊行。