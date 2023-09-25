灣區本周或降雨 部分城市有強風

灣區部分地區本周可能出現自春季以來首次可測量的降雨。(美聯社)

深層低壓區域將增加灣區 本周出現陣雨的可能性，其中包括部分地區自春季以來首次可測量的降雨。

從24日(周日)晚上開始，太平洋西北地區和加州 北部大片地區預計將出現暴風雨天氣，包括周一和周二的大雨和陣風天氣。這些影響大部分將繞過灣區，但某些城市可能會出現短暫的雨帶和強風天氣。

天氣模型預測，周日晚上9時後到周一早晨，聖他羅莎北部以及雷斯岬和博德加灣沿岸可能會出現陣雨。 預計整個周一，蘇諾瑪縣和馬連縣將出現更廣泛的陣風，風速可達每小時30哩。到晚上，舊金山 北部可能會出現小陣雨。這可能是自6月12日以來聖他羅莎氣象站附近首次出現降雨積累。當時歷史性的2022-2023風暴季節即將結束。

預計周一北灣的降雨量將達到十分之一吋至四分之一吋，蓋爾南維爾北部和尤凱亞（門多西諾縣）附近的降雨量可能高達半吋。

周一，舊金山灣沿岸可能會出現兩場零星陣雨，總降雨量從百分之幾到十分之一吋不等。

半島、東灣和南灣的陣雨時間和強度存在不確定性。 如果造雨中心距離加州和俄勒岡州邊境更近幾哩，間歇性陣雨的可能性就會增加，舊金山、屋崙和聖荷西周一的降雨總量可能接近十分之一吋。

周一下午，來自低壓的冷風可能會沿著海岸線颳起時速高達每小時25哩的陣風。雖然到周二為止，北灣部分地區可能會出現一兩場陣雨，但到那時灣區大部分地區可能會恢復晴朗天氣。

舊金山和屋崙預計到周二，天空部分多雲，氣溫接近一年中這個時候的平均值。在海岸氣溫60多度和70多度以下。而核桃溪和納巴的內陸居民則可以見到70多度到80多度的氣溫。