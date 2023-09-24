世報中秋嘉年華／台糖蝴蝶蘭熱銷 段純貞、阿美廚房排長龍

中秋嘉年華吸引許多居民帶著全家到場，享受悠閒的周末時光，中秋闔家團圓。（記者王子涵／攝影）

2023年世界日報 中秋嘉年華共有40多個攤位，許多攤位擁有超高人氣，相當熱鬧。

台糖的蝴蝶蘭享譽盛名，每年都是世界日報中秋嘉年華最受歡迎的商品之一，早在中午之前就被搶購一空。台糖表示，每一株售賣的蝴蝶蘭都是從台糖蘭花培育場新鮮採摘，花期可保三個月以上，這才成就了台糖蝴蝶蘭遠近馳名的名號。

台糖蝴蝶蘭享譽盛名，每年都是世界日報中秋嘉年華最受歡迎商品之一。（記者王子涵／攝影）

段純貞牛肉麵的攤位前也排起了長龍，這一次他們帶來了拳頭商品「九宮格便當」，是非常適合上班族的午餐選擇，懷舊的台灣味道緩解了思鄉之情，同時搭配清新爽口的「甘草芭樂」，十分美味。阿美廚房製作的台式小吃更是讓遊客們欲罷不能，炸臭豆腐、車輪餅、飯糰的混合香味，飄滿了整個嘉年華會場。

「段純貞牛肉麵」近期推出九宮格便當，吸引不少人購買。（記者江碩涵／攝影）

阿美廚房攤位前大排長龍。（記者徐蓓蓓／攝影）

台灣交通部觀光 署是首次參加嘉年華活動。駐舊金山 經濟文化辦事處觀光組秘書洪幸慈介紹了多款針對不同人群的返台旅遊項目，包括「遊台灣、集福氣」、「台灣米其林美食地圖」、「健康檢查遊」以及「學華語到台灣」等，攤位也吸引很多家庭、大小孩子遊玩，拿到了許多台灣風情小禮品。

台灣交通部觀光署歡迎海外僑胞回台旅遊。（記者王子涵／攝影）

近日來到舊金山灣區考察的台灣彰化市長林世賢，受邀來到中秋嘉年華。他表示，這是第一次在海外參加慶祝中秋的活動，是很新鮮、有紀念性的體驗。林世賢此行主要探訪矽谷高科技產業，期望彰化市的晶圓生產、綠電產業能夠吸引全球旗艦廠商的投資。他也感謝海外的鄉親，在各個活動中扮演了「國民外交」工作，幫助台商走向世界。

台灣彰化市市長林世賢來訪灣區考察，贈予世界日報紀念品。（記者王子涵／攝影）