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世報中秋嘉年華／金麥特製大月餅 民眾同享

記者徐蓓蓓／南灣報導
庫比蒂諾市長魏虹（中）、金麥食品老闆李文雄（右）、世界日報總經理李銘濱（左）共同切開金麥大月餅。（記者徐蓓蓓／攝影）
庫比蒂諾市長魏虹（中）、金麥食品老闆李文雄（右）、世界日報總經理李銘濱（左）共同切開金麥大月餅。（記者徐蓓蓓／攝影）

金麥食品為中秋嘉年華特別製作的大月餅「腰圍」56吋，製作模具是有20多年歷史的骨董，當年是特別向台灣廠家訂製，餡料選用新鮮鳳梨，為了確保外皮酥鬆不黏膩，特別手工熬製二砂糖漿。仰仗金麥老闆娘Judy姐手上數十年經驗，餡料外皮比例搭配得剛剛好，烘烤時間也有講究。

金麥老闆李文雄說，「每年中秋最開心的事就是在這裡和大家見面，所以很高興為『世界日報』製作中秋大月餅。中秋節不吃金麥月餅，好像沒有過節的味道；早上起來不看『世界日報』，就好像這一天沒有開始。我每天早起第一件事就是看『世界日報』，這才是一天的開始。謝謝大家對報紙和金麥食品的支持。」

金麥食品老闆李文雄（左一）和老闆娘Judy姐（左二）和工作人員一起將大月餅分成小...
金麥食品老闆李文雄（左一）和老闆娘Judy姐（左二）和工作人員一起將大月餅分成小塊，與大家分享。（記者徐蓓蓓／攝影）

下午2時30分庫比蒂諾市長魏虹、金麥食品老闆李文雄和世界日報總經理李銘濱共同切開大月餅，再分成小塊與大家分享，共慶中秋佳節。

最後更多歌舞表演活動之後，由李文雄、安樂居市場經理Stephanie Szto、李銘濱、世界日報行政總監孫群抽出「旺旺大抽獎」贏家，獎品包括「味全精選大禮包」、「金麥禮券」、「亞歷山大牛排禮卡」、「永和超市禮券」等。

活動最大的贏家莫過於來自佛利蒙市的王基正先生，他成為了華航駐舊金山分公司總經理曾煜屏從投票箱中抽出的幸運兒，獲得了華航舊金山至台北豪華經濟艙機票。王先生分享，他事先並不知道這次活動，早上是太太帶他過來遊玩，平時往返台灣舊金山就一直乘坐華航，這次獲獎真是意外之喜。

安樂居「金色年華」」攝影大賽，獲獎者合影。（記者王子涵／攝影）
安樂居「金色年華」」攝影大賽，獲獎者合影。（記者王子涵／攝影）
安居樂市場經理Stephanie Szto與世界日報總經理李銘濱為「金色年華」攝...
安居樂市場經理Stephanie Szto與世界日報總經理李銘濱為「金色年華」攝影大賽頒獎。（記者徐蓓蓓／攝影）

世界日報 舊金山 餡料

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